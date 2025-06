Abucheos y gritos contra los diputados del PSOE y de VOX durante la protesta de Navantia en la Asamblea Regional

Cerca de un millar de trabajadores de Navantia han protagonizado la jornada de protesta con la convocatoria de manifestación entre la factoría y la Asamblea Regional.

Aunque no se han producido incidentes, sí que se han vivido momentos de tensión cunado los diputados del PSOE han salido de la Asamblea para la lectura del manifiesto y han sido increpados y abucheados por los trabajadores, ya que no respaldaron la moción de apoyo aprobada la semana pasada.

No ha sido el único momento tenso, algunos trabajadores se han encarado con el líder de VOX, José Ángel Antelo, por no haber votado a favor de la moción. Antelo ha intentado trasladar a los manifestantes que no se pueden llegar a acuerdos porque Podemos rechaza cualquier inversión en materia de Defensa.

Los trabajadores reclaman salarios dignos y las mismas condiciones laborales que los compañeros de los astilleros de El Ferrol y Cádiz.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la necesidad de nuevos contratos que garanticen la continuidad de la actividad industrial más allá del programa de submarinos, así como un refuerzo de la plantilla ante la creciente carga de trabajo acumulada.

También exigen medidas para evitar la fuga de personal cualificado que, según denuncian, ha ido en aumento en los últimos años debido a la precariedad y la falta de perspectivas a medio plazo.

El Comité de Empresa ha leído un manifiesto pidiendo a la Comisión de Industria del Congreso diputados que venga al astillero de Cartagena.