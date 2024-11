Un doctor avisa: esta es la enfermedad que, en algún momento de la vida, padecerá hasta el 25% de la población

La salud es fundamental. Conocer nuestro cuerpo y que haya cada vez más soluciones para cuando se detectan síntomas de alguna dolencia es crucial. En ese capítulo, hay especialidades médicas que a veces no se sabe muy bien de que se encargan o al menos no se comprende su alcance.

Un ejemplo es la reumatología, que erróneamente se asocia solo al reuma y solo a las personas mayores. Para conocer un poco más en detalle la labor de los reumatólogos hemos hablado con el vicepresidente de la sociedad murciana de reumatología.

El doctor Fernando Gutiérrez, que trabaja en Vista Clinic de Vista Ircovisión ofrece algunas claves de su labor y de cómo va avanzando el tratamiento de ciertas enfermedades que antes solamente tenían cuidados para sentir menos dolor.

tODO LO QUE INCLUYE LA REUMATOLOGÍA

El doctor explica la importancia de esta labor. "La reumatología es la especialidad médica que se encarga del estudio, diagnóstico y del tratamiento de todas las enfermedades que van a afectar al aparato locomotor y además de un grupo de enfermedades llamadas enfermedades autoinmunes sistémicas".

Se encargan de más de 200 enfermedades. "Se suele pensar que es una especialidad que solo se encarga de una enfermedad que es el reuma, que realmente no es un término que sirva para englobar ningún tipo de enfermedad. Un poco para ver la magnitud que puedan tener las enfermedades reumáticas hay que decir que hasta el 25% de la población adulta va a presentar una enfermedad reumática de este tipo".

Explica que es el segundo motivo de consulta en atención primaria después de las infecciones respiratorias agudas y el primer motivo de discapacidad en el mundo. "Es una especialidad que lejos de ser desconocida debería estar cada vez más en auge, porque atiende a patologías muy muy prevalentes. Además en los últimos años ha tenido un amplio desarrollo en cuanto a nuevos tratamientos", detalla el experto.

nuevos tratamientos

Afortunadamente en su área de trabajo también hay avances esperanzadores. "En los últimos 30-35 años ha habido un amplísimo desarrollo y todavía a día de hoy siguen saliendo nuevos y novedosos tratamientos para las enfermedades que nosotros tratamos. No éramos capaces de parar la enfermedad y no éramos capaces de detener las consecuencias que podían tener esa enfermedad a largo plazo".

Esperanzadoramente eso ha cambiado. "Hoy en día, con estos tratamientos que han ido apareciendo, sí somos capaces de poder dar un alivio, de poder controlar las manifestaciones que puedan afectar a nuestros pacientes. Hay que plantear la importancia que tiene el diagnóstico precoz de las enfermedades, porque se establece antes el tratamiento y el desarrollo de la enfermedad será menor".

Pixabay Posibles afecciones

E incluso hacer desaparecer ciertas enfermedades es posible. "A veces se puede controlar y se puede, en algunos casos, curar y lo que llamamos el daño establecido, el daño estructural, el daño acumulado, o sea, las lesiones que van a poder ser irreversibles podemos detenerlas. Hoy en día, si lo hacemos de forma precoz, podemos controlar y dar una calidad de vida normal a nuestros pacientes".

Un detalle importante es que este tipo de enfermedades no son solo de gente mayor. "No, bueno, clásicamente he dicho antes que entendemos la reumatología como la especialidad del reuma y el reuma lo vinculamos sí o sí a gente de edad más avanzada. Es cierto que hay determinadas enfermedades, por ejemplo, la artrosis, que es la enfermedad reumática más prevalente, que sí va a tener más consecuencias en gente de más edad".

Sin embargo, hay casos de dolencias reumáticas en niños. "Tenemos enfermedades, por ejemplo, como el lupus, que es una enfermedad autoinmunes sistémica, que va a poder afectar a pacientes de cualquier edad. Tiene su pico entre los 20 y los 35 años, por ejemplo. Otras enfermedades como la espondilitis anquilosante, que afecta normalmente a varones y aparece entre la segunda y la cuarta, tercera y cuarta década de la vida".

"Y además tenemos, desgraciadamente, hay enfermedades que son exclusivas de los niños y la artritis juvenil es un grupo de enfermedades que va a afectar a personas por debajo de 16-18 años. Cada enfermedad va a tener un perfil concreto y va a poder aparecer a lo largo de una edad concreta a lo largo de la vida. Y para eso están los reumatólogos".

la relación con la vista

El doctor trabaja en una clínica como Vista Ircovisión que siempre se ha asociado a la oftalmología y nos explica la relación. "El reumatólogo se va a encargar de, entre otras cosas, del estudio del tratamiento de enfermedades sistémicas. Son enfermedades que no sólo van a afectar al aparato locomotor, sino que van a tener manifestaciones también en otros órganos como el corazón, el pulmón, el riñón, el sistema nervioso y también el ojo".

Comenta que es relativamente frecuente que una enfermedad pueda manifestarse con una afectación ocular. "Este paciente va a ir al oftalmólogo, obviamente, y el oftalmólogo se va a dar cuenta que eso que el paciente presenta puede tener relación con otras enfermedades. Puede ser una manifestación inicial o, a lo largo de una enfermedad que ha podido empezar pero que no se ha diagnosticad y en ese momento concreto el paciente va a presentar ese problema oftalmológico".

Ahí entran los reumatólogos en el proceso para intentar establecer ese diagnóstico, descartar una serie de enfermedades, intentar afinar y valorar si ese problema ocular está en el contexto de una enfermedad reumática. "Se busca un diagnóstico acertado para ese tratamiento lo más precoz posible y evitar que haya un daño irreversible en el ojo".

Para eso ha nacido Vista Clinic. "Es un espacio médico creado de la mano de Vista Ircovisión, que es un centro oftalmológico con una muy larga trayectoria y que después de muchos años atendiendo pacientes, pues se ha dado cuenta de que había una necesidad de ampliar a diferentes especialidades médicas para dar un apoyo más integral a esos pacientes que acuden por un problema oftalmológico a ellos".