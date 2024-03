El fuerte viento no evitará el despliegue de belleza de la Magna procesión california en Cartagena

El Miércoles Santo es californio. Tras el disgusto del Domingo de Ramos y la maravillosa cita de la ciudad con los Apóstoles en la jornada del Martes Santo, hoy es el día en el que la cofradía saca a las calles de la Trimilenaria todo su patrimonio escultórico. Una noche especial para ellos y para todos los que saldrán a ver La Magna procesión California del Prendimiento.

En unos días complicados, parece que hoy no tendrán que mirar demasiado al cielo, pero no será todo tranquilo. "No dan lluvia para el Miércoles Santo, pero el viento va a estar presente. Hay momentos en los que el viento puede soplar con rachas de hasta 70 km hora". Obviamente, ese acompañante hará más incómoda, pero no impedirá la procesión, como ha explicado José Blas Martínez, mayordomo californio.

La procesión

A partir de las 21.00 horas arrancará el cortejo desde laIglesia Parroquial de Santa María de- Gracia (salida y recogida).

Itinerario: Aire, Cañón, Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Jabonerías, San Roque, Carmen, Santa Florentina, Plaza Juan XXIII, Parque, Plaza Puerta de la Serreta, Serreta, Caridad, Plaza de la Inmaculada, Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, Aire, Iglesia de Santa María de Gracia.

A las 17.45 horas se desarrollará como aperitivo a la gran noche el acto del Lavatorio de Pilatos, que representa el juicio de Jesús y su condena a muerte.