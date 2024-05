El Jimbee Cartagena eleva una queja por la actuación arbitral y el uso del VIR en la final copera

Pablo Ramírez fue protagonista el domingo en Sevilla de la jugada más polémica de la final de la Copa del Rey de fútbol sala. El jugador del Jimbee Cartagena recibió una amarilla y se le pitó un penalti que necesitó revisión del VIR, a petición del Real Betis. La imagen ha dado muchas vueltas, pero el club cartagenero no se había pronunciado oficialmente hasta este jueves.

La entidad ha aclarado su opinión del uso que se dio al VIR y sus incongruencias con las normas marcadas en el reglamento. Insisten del mismo modo en que no es una excusa para que se escapara el título, porque restaba mucho tiempo para reaccionar. Pretenden dice que haya una crítica constructiva que evite ese tipode situaciones en el futuro.

El presidente, Miguel Ángel Jímenez, ha aclarado en COPE Cartagena que el propio jugador del Betis habría reconocido en varias ocasiones que no fue penalti y ha detallado los motivos de la queja de la entidad.





Las claves de la protesta

En el comunicado hablan de "una acción sin precedentes en el fútbol sala profesional de nuestro país que para nada tiene que ver con la función del arbitraje y del VIR, la de impartir justicia". Centran en tres puntos su desacuerdo con la resolución de la jugada.

En primer lugar, no entienden que el vídeo demuestre que es penalti de forma clara y creen que no debería haber cambiado el criterio “La decisión original del árbitro no será cambiada, a no ser que la revisión del vídeo muestre con total y manifiesta claridad que la decisión era claramente errónea”. Por este motivo entendemos que no se debería haber señalado penalti, puesto que no se trata de una situación ni clara ni manifiesta. De hecho, existe disparidad de opiniones entre los propios colegiados, por lo que no debería haberse pitado esa acción".

Precisamente en esa disparidad entienden que llegó el segundo error. "Fue la propia RFEF la que indicó, a través de una videollamada con los clubes el viernes previo a la competición, que, si se diera diferencia de opiniones sobre una acción entre los colegiados, debería prevalecer la palabra del árbitro principal, en este caso la de Martínez García. Este colegiado no apreció nada en la acción, como se puede escuchar en la retransmisión pública de Teledeporte en la que el propio Martínez García dice de forma literal: “Para mí nada”. A pesar de ello, acaba señalándose penalti, otra vez desoyendo los criterios establecidos por la RFEF".

La tercera protesta es por falta de trasparencia. "Se vio un episodio de transparencia nula por parte del colegiado Santander Flamarique en el que se tapa la boca y se aleja del micrófono hasta en tres ocasiones para ocultar aquello que está comentando a su compañero. La RFEF, en el documento referido en el punto 1, menciona hasta en dos ocasiones la palabra “transparencia” como elemento que debe existir en la revisión VIR y, nuevamente, los colegiados incumplieron estas directrices marcadas por la propia organización".

Quieren evitar que se repita

Considera el club cartagenero que su malestar se basa en tres criterios completamente objetivos que la propia Real Federación Española de Fútbol estableció previamente a la competición por medio de reuniones y documentos. "Por ello, solicitamos a los órganos competentes que tomen las medidas oportunas para que esta situación no cree un peligroso precedente en nuestro deporte y para evitar también que vuelva a repetirse, menos aún en un partido de la magnitud que tuvo el vivido el pasado domingo".

Reiteran su felicitación al rival y se centran ya en el futuro que es la lucha por el título liguero.