Calero sigue meditando su futuro y se centra el Cartagena- Huesca: "Fin de fiesta"

El fenómeno Calero ha sido tal, que es normal que el agente del entrenador del Cartagena esté teniendo mucho trabajo en este mes de mayo. Las cosas bien hechas deben tener recompensa y este es uno de esos casos. El técnico de Parla quiere ser respetuoso con el FC Cartagena y con la competición y centrarse en los dos partidos que restan de curso.

Acepta salir en las quinielas, porque tiene una gran trayectoria en el fútbol y sabe de lo que va el juego en todas sus vertientes. No puede controlar que su nombre se una en estos días a varias entidades. Eso sí, ha negado con rotundidad haber firmado con ningún club en este 25 de mayo.

No tiene una decisión tomada

No se encuentra cómodo, pero no evita las preguntas sobre el futuro. Ha aclarado eso sí una información que ya le convertía en entrenador del Levante. "La gente puede poner lo que crea oportuno, pero hay que escribir con criterio. Hay una información hoy asegurando cosas que no son verdad. Ni Julián Calero ha firmado por un sitio, ni me he reunido con nadie".

Otra cosa es que su agente está haciendo su trabajo y está valorando las opciones que le ofrece el mercado. No quiere entrar al trapo de informaciones, porque quiere centrarse en disfrutar. "A día de hoy no hay nada"., ha insistido. Calero ha explicado también que el Efesé está haciendo todo lo que puede por retenerle, pero que ahora tendrán que tomar decisiones.

Un cuento de hadas

Ha reiterado varias veces el agradecimiento que tiene a la dirección del FC Cartagena que apostó por él y le sostuvo en el banquillo cuando las cosas no arrancaban y no había empezado el cuento de hadas que ha sido la segunda vuelta de la competición.

Siguen en la primera posición de este tramo y sabe que esta gesta tardará en olvidarse mucho tiempo y quiere que mañana haya un bonito fin de fiesta en el Cartagonova ante un Huesca que se juega la salvación. Calero tiene la idea de seguir dignificando el fútbol con sus 24 hijos.

