Alberto Cabrera: El corazón del Odilo Cartagena también late desde la grada en el playoff a ACB

En la fase más vibrante de la temporada, con los playoffs encendidos y el Palacio de los Deportes a punto de estallar, hay un rostro que emocionará especialmente a la afición del Odilo Cartagena: el de Alberto Cabrera, jugador lesionado de larga duración, que ha querido estar junto a sus compañeros en este momento clave.

No puede vestirse de corto para salir al parqué, pero su presencia es, sin duda, una inyección de moral y emoción para un equipo que está desafiando todas las expectativas. No podía perderse esta doble cita de esta noche y del domingo.

Desde que se conoció su lesión, Cabrera ha afrontado con madurez y valentía una situación tan dura como inesperada. Ver a sus compañeros competir sin poder ayudar desde dentro, mientras se recupera, ha sido complicado. Pero ahora, en esta etapa decisiva, ha querido estar presente: “Me hacía muchísima ilusión poder estar aquí con ellos y compartirlo”, confiesa con una sonrisa sincera.

siempre con los suyos

Ha vivido desde la distancia la hazaña del equipo en Sevilla, donde el Odilo Cartagena se plantó sin complejos ante un Betis lleno de estrellas, logrando una victoria que muy pocos habían conseguido esta temporada, concretamente solo el Obradoiro. “En el primer partido nos quedamos con la sensación de que podíamos haber ganado. En el segundo dimos un golpe sobre la mesa”, recuerda Alberto con orgullo.

A pesar de no estar en pista, su vínculo con el grupo sigue intacto. En cada mensaje, en cada palabra de aliento tras un partido duro, Cabrera demuestra lo que significa el compañerismo verdadero: “El mensaje del viernes fue más de que putada… pero que habían hecho un trabajo genial y que a por el siguiente”. Le hicieron caso.

Odilo Cartagena Cabrera con Garuba

Lo dice alguien que ha vivido desde dentro las luces y sombras del camino. Un camino que no ha sido recto ni fácil. “Hemos tenido rachas de cinco o seis derrotas seguidas. Pero este equipo sabe sufrir, sabe trabajar, y sobre todo, sabe estar unido”, explica. Y esa unión se siente incluso más allá del banquillo. Para Alberto, el Odilo Cartagena es una familia, y él sigue siendo parte esencial de ella.

Ver jugar a sus compañeros le llena de emoción. “No soy el padre de ninguno —bromea—, pero ver cómo están rindiendo y cumpliendo me hace feliz”. Consciente del reto que implica enfrentar de nuevo al Betis, no duda del hambre del equipo: “No hay presión, solo ilusión. El Palacio va a ser clave. Ojalá veamos un buen baloncesto y que nadie se lesione”.

Aunque no vista la camiseta en esta eliminatoria, Alberto también está haciendo su partido. Llegar hasta Cartagena ha sido un esfuerzo físico en plena recuperación, pero no podía faltar. “Puedo caminar sin muletas, así que la rampita ya empieza a subir”, cuenta con optimismo. Su energía contagia, y su simple presencia empuja.

Porque hay algo que las estadísticas no miden, pero todos los equipos ganadores tienen: alma. Y en este Odilo Cartagena, Alberto Cabrera es uno de sus corazones más fuertes. No sumará puntos, ni sus habituales robos, pero Tito será un factor más a favor del Odilo.

El tinerfeño irá vestido de negro, así que todo al negro en el Palacio para afrontar desde las 21 horas el tercer encuentro de la eliminatoria frente al Betis que volvió de Sevilla con el 1-1.