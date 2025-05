“Si me dicen que pasamos a la Final Four voy a Sevilla andando si hace falta” — Asier González, héroe del ascenso del Odilo Cartagena

Murcia - Publicado el 20 may 2025, 14:13 - Actualizado 20 may 2025, 14:14

El Odilo FC Cartagena CB ha conseguido lo que muy pocos imaginaban en septiembre: tras ascender a Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto nacional, fueron séptimos y sigue vivo en el playoff de ascenso a la Liga ACB. Y lo ha hecho desde la trinchera de la humildad, liderado por un equipo que no entiende de renuncias. Si hay un grito de guerra que los define, lo resume perfectamente Asier González:

“Siempre nos dan por muertos y ahí es cuando más nos crecemos, explica uno de eso jugadores que hay que poner de ejemplo. Se ganó su puesto a base de esfuerzo, tesón y corazón. Es héroe del ascenso y parte de un año mágico. El bilbaíno es historia del deporte en Cartagena y todavía le quedan páginas por escribir.

Están en la semana grande del equipo. Desafiando a las quinielas se han 'colado' entre los favoritos y a estas alturas no renuncian a nada. Tienen por delante dos partidos ante su gente y el Palacio mostrará sus mejores galas.

La temporada comenzó con los pies en la tierra. “La idea principal era la salvación. Queríamos salvarnos lo antes posible, y lo que venga, bienvenido sea”, confiesa Asier, que está disfrutando en este vestuario, que se siente como una familia.

Lo que vino fue mucho más: una temporada brillante en LEB ORO, un crecimiento colectivo que los catapultó a la séptima posición. Ahora, están disputando los cuartos de final del playoff de ascenso a ACB, a dos pasos de la Final Four, aunque contra un rival como el Betis que tiene muchas armas.

Es el segundo hito de la campaña, porque también tuvieron una brillante clasificación para la Final Four de la Copa. Fueron afianzando un juego eléctrico, una sintonía dentro y fuera de la cancha con la que se han metido al público en el bosillo y se han ganado el respeto de la profesión. Además, es parte clave en que la afición al baloncesto en Cartagena esté en ebullición.

El Palacio de los Deportes ha sido clave. “Queríamos poder jugar dos partidos en casa con la afición. Nos hemos hecho muy fuertes aquí”, señala Asier, con la mirada puesta en lo que representa ese empuje extra que les ha dado la grada. El baloncesto ha encontrado su espacio a base de corazón y victorias.

Son 12 guerreros bien guiados por Jordi Juste y los suyos. “Este equipo nunca baja los brazos. Nunca. Jamás”, asegura. Y lo han demostrado una y otra vez, ganando partidos en los que partían como víctimas, aguantando rachas adversas, respondiendo con carácter.

El otro gran protagonista es Jordi Juste, el entrenador. Bajo su batuta, el equipo ha encontrado un equilibrio entre esfuerzo defensivo, transición rápida y lectura táctica. “Con Jordi sabes que si trabajas vas a tener tu oportunidad. Confía en todos”, explica Asier.

La rotación ha sido profunda y solidaria, con jugadores capaces de aparecer en los momentos clave. La unidad del grupo ha sido tan decisiva como el talento. Las actuaciones corales han sido determinantes. Cada uno ha cumplido su misión y juntos están logrando poner su nombre en letras de oro del deporte en la trimilenaria.

El ascenso a Primera FEB es histórico para Cartagena, una ciudad que llevaba años soñando con un equipo a la altura de su pasión. Pero para Asier y los suyos, esto no ha terminado.

“Aún no somos conscientes de lo que hemos hecho”, reconoce. “Lo del año pasado fue espectacular, pero esto no tiene nombre. Es el doble de mágico.” y recuerda cuando la media de asistencia al Palacio era de medio millar, cuando ahora se espera el lleno.

lo mejor está por venir

Llegados a este punto trabajan para seguir asombrando a propios y extraños, y a pesar de la dureza del rival, no renuncian a nada.

Nunca fueron favoritos, nunca encabezaron quinielas. Pero ahí están. Con una ciudad empujando, con un grupo unido, y con un jugador como Asier que simboliza lo que son: trabajo, garra, resiliencia.

“Es una experiencia que quizá no volvamos a vivir. Lo afrontamos con muchas ganas y mucha ilusión. Es un premio al trabajo que hemos hecho todo el año”, cierra.

Ahora, con la eliminatoria empatada 1-1, llegan dos partidos decisivos en casa, con el Palacio preparado para rugir. "Vamos con la motivación al máximo. Queremos dar otra alegría a la afición". Nadie en el vestuario renuncia a nada. El sueño del ascenso está más vivo que nunca.

Algunos de sus compañeros decía que no quería volver a Sevilla, en lo que sería el quinto duelo de la serie frente al Real Betis. “Si me dicen que paso a la Final Four volviendo a Sevilla, voy andando si hace falta”, bromeaba Asier, aunque todos saben que hacerlo en casa, con su gente, sería aún más especial.

Fue duro perder el viernes, pero el domingo hicieron un partidazo demostrando que pueden lograr lo que se propongan. Van llenos de ilusión y sabiendo que hay dos partidos y que hay que utilizar bien las fuerzas.

"Sobre todo el tema de controlar las cargas es muy importante para llegar frescos, no tanto al viernes, sino al domingo porque sabemos que jugamos dos partidos. La tomamos como la semana pasada, entrenamiento a tope, defensa, ataque, practicar todo y sobre todo yo creo que esta semana vas con mucha motivación por darle una alegría a la afición".