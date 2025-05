Un enfermero va a atender a un vecino de un pueblo de Vizcaya y lo que pasa de camino es surrealista: "Para que me secuestren"

Publicado el 19 may 2025, 21:49

El trabajo de un enfermero rural no es para nada convencional. Así lo ha contado Sergio, un sanitario que, en un vídeo viral de TikTok, narra con humor su aventura para atender a un vecino de un pequeño pueblo de Vizcaya. Lo que en principio parecía una salida rutinaria se convirtió en una auténtica odisea por caminos imposibles, donde Google Maps, en lugar de facilitar, complicó aún más la misión.

El día a día del sanitario rural

Sergio comienza relatando que, al inicio de su trayecto, la carretera era "por lo menos asfaltada y bastante ancha". Sin embargo, poco a poco el entorno se fue complicando: apareció la gravilla y el camino se estrechaba, hasta que llegó lo que él llama "lo bueno". La carretera se convirtió en un terreno de barro, con curvas imposibles de 270 grados y pendientes que "ni en el Tour". En medio de todo esto, Google Maps seguía insistiendo en que continuase por ese camino. "Aquí Google Maps haciéndome de las suyas, y me dice que tengo que subir por ahí con el coche", cuenta Sergio entre risas.

Finalmente llegó al destino, un lugar que define como "muy bonito, la verdad". Pero añade con humor y cierta incredulidad: "Perfecto para que me secuestren y no me encuentren ni los GEO". Esta frase refleja el aislamiento al que a menudo se enfrentan los profesionales de la salud que trabajan en zonas rurales, donde el acceso es complicado y el tiempo para llegar puede alargarse mucho más de lo esperado.

Alamy Stock Photo Valle de Zalla entre niebla y nubes en invierno

La experiencia de Sergio no es única. En los comentarios de su vídeo, otros sanitarios rurales confirman las dificultades que supone moverse por estos caminos, con anécdotas similares sobre barro, atascos y rutas imposibles. Uno de ellos señala que "lo mejor es llegar y que no esté porque se ha ido al pueblo con una hija (pero no podía ir al centro de salud)", otro comparte su propio susto de quedarse atascado, y hay quien asegura que "Google Maps como siempre haciendo que vivamos aventuras".

Esta realidad muestra un aspecto poco conocido, pero crucial de la sanidad rural: el desplazamiento es muchas veces una prueba de resistencia y habilidad, además de un esfuerzo extra que implica riesgos y estrés añadidos para estos profesionales.

El reto de la accesibilidad

El caso de Sergio pone sobre la mesa la problemática que supone atender en áreas rurales donde la infraestructura es limitada. La falta de carreteras adecuadas dificulta no solo el acceso de los sanitarios, sino también la llegada de ambulancias y equipos de emergencia. En muchos casos, estas dificultades derivan en demoras que pueden comprometer la salud de los pacientes.

Cargando…

Este tipo de situaciones no son aisladas en el País Vasco ni en otras regiones con zonas rurales dispersas. Según estudios sobre la sanidad rural en España, el acceso y desplazamiento son factores clave que condicionan la calidad y eficiencia de la atención sanitaria en estos territorios.

Además, la tecnología no siempre es la aliada esperada. En el caso de Sergio, ni Google Maps ni otras aplicaciones de navegación como Waze —según algunos comentarios en la red— parecen estar preparadas para esas rutas extremas. La recomendación de usar vehículos todoterreno o adaptados para estas condiciones aparece en muchas de las conversaciones, reflejando la necesidad de una inversión en medios que permita a los profesionales trabajar con seguridad.

Alamy Stock Photo Hayedo en Vizcaya. Hayedo Otzarreta, Gorbeia

La aventura de este enfermero no solo nos hace reír, sino que también invita a reflexionar sobre las condiciones en las que trabajan quienes llevan la salud a los rincones más inaccesibles de nuestro país. Es un homenaje al esfuerzo diario de los sanitarios rurales, que, más allá de las batas blancas, ponen en juego su paciencia, su destreza y su pasión.