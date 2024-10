Zinebi Bilbao 2024 proyectará 132 películas de 44 países distintos

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao Zinebi, proyectará del 8 al 15 de noviembre un total de 132 películas de 44 países, de las cuales 59 son producciones vascas, y los Zinebi de Honor serán para la documentalista y productora estadounidense, Laura Poitras, que lo recibirá en la gala de inauguración y el director de fotografía, José Luis Alcaine, que lo hará en la de clausura.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, y el director del festival, Joseba Lopezortega, han presentado la 66.ª edición del evento cinematográfico.

Carlos Gil Santa Eugenia, Ayto Bilbao Gonzalo Olabarría y Joseba Lopezortega en la presentación de Zinebi 2024

El director ha destacado la proyección de cintas como la película ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, "Tardes de Soledad" y de "Homegrown", documental dirigido por Michael Premo y centrado en el asalto al Congreso en Estados Unidos.

El director ha incidido en que el festival bilbaíno es el tercero más antiguo de España y que de las 132 películas que se proyectarán, 103 son cortometrajes, 26 largometrajes y tres mediometrajes. Respecto al hecho de que haya 75 directoras y 74 directores, ha asegurado que no ha sido "un objetivo preconcebido", sino el resultado de la recopilación final de la programación.

SECCIÓN OFICIAL

Ha indicado también que para la sección oficial han sido visionadas 3.571 películas de 101 países y el resultado son 51 películas a concurso en cortometraje, de los que 50 son estrenos estatales, 10 estrenos mundiales y 6 cortometrajes de producción vasca, dos de ficción, tres documentales y una animación.

En cuanto al concurso internacional de ópera prima, se han visionado 399 películas, y se han seleccionado nueve largometrajes ópera prima, todos ellos estrenos en el Estado y en total, según ha dicho, 59 películas de la sección oficial son estrenas en el Estado.

Cartel de Zinebi 2024

producción vasca

También ha recordado la presencia que este año tiene la producción vasca, así como la proyección de "Tardes de Soledad". Según ha sostenido, Zinebi será el primer festival en el Estado que proyectará la cinta tras ganar la Concha de Oro en San Sebastián. Será el martes día 12 de noviembre a las 18.00 horas en Azkuna Zentroa y a la emisión seguirá un coloquio con el director.

Ha aludido también a "Homegrown", centrada en el asalto al Congreso en Estados Unidos, así como "Tasio" de Moncho Arendariz en la clausura del festival. Por delante de Tasio, como primera película en el concurso internacional, se proyectará también "Carboneros de Navarra", también de Moncho Armendariz.

Otra sesión especial será la que homenajeará los "40 años de otra película extremadamente importante", "La muerte de Mikel", de Imanol Uribe, que "puso el foco" en lo que suponía la presencia en una ciudad costera "de la banda armada ETA", pero también aludió, según ha indicado de la "problemática LGTBI".

La Sección oficial de Zinebi incluye el Concurso Internacional de Cortometraje y el Concurso Internacional ZIFF - ZINEBI FIRST FILM, dedicada a primeros largometrajes de nuevos realizadores.

otras proyecciones

Por su parte, en Otras Proyecciones se incluyen la sección Beautiful Docs-Panorama de Documentales del Mundo, una muestra no competitiva y la sección Bertoko Begiradak-Miradas desde Euskadi, integrada por cortometrajes y largometrajes producidos en Euskadi, así como otras sesiones especiales.

La sección oficial reúne en esta edición 60 películas, de las que nueve son largometrajes y 51 cortometrajes y de ellas, 59 tendrán en la capital vizcaína su estreno en el Estado.

Dentro de la Sección Oficial, el Concurso Internacional de Cortometraje presenta una selección de 51 películas a concurso procedentes de 101 países, de las que 50 son estreno en el Estado. Asimismo, el Concurso Internacional ZIFF - ZINEBI First Film acogerá nueve óperas primas, de 399 películas llegadas de 69 países

PREMIOS MIKELDI DE HONOR

Zinebi concederá el reconocimiento a la cineasta estadounidense Laura Poitras, por su "firme compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos y libertades ciudadanas, expresado a lo largo de una obra cinematográfica rigurosa y perspicaz".

Poitras es autora de una trilogía sobre las consecuencias políticas de los atentados del 11 de septiembre de 2001: "My Country, My Country" (2006), nominado al Óscar como Mejor Documental; "The Oath" (2010); y "Citizenfour" (2014), con la que se alzó con el Óscar al Mejor Largometraje Documental y el Premio BAFTA

Por su parte, el director de Fotografía, José Luis Alcaine, es reconocido "por su maestría para resaltar los detalles emocionales y psicológicos de los personajes a través de la fotografía, así como por su capacidad para crear atmósferas sugerentes y transformar la luz en un elemento narrativo ha sido una de sus mayores contribuciones al cine".

entradas ya a la venta

Además, incluye un recorrido por películas impulsadas desde Aukera o cinco cortometrajes elegidos candidatos al premio al Mejor Cortometraje Europeo del Año en 2023. El evento ofrece el estreno estatal de "The Tuba Thieves", especialmente dedicado a las personas sordas, y ha puesto ya a la venta las entradas.