Mikel Sorli, el bilbaíno que ha cumplido su sueño literario en la jubilación: "Tenía la espinita"

Siempre se ha dicho que en esta vida hay tres cosas que hacer: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Esto último ha sido un sueño cumplido para el bilbaíno Mikel Sorli. Tras dedicar cuarenta años de su vida profesional a la Ingeniería Industrial, que no le permitió produndizar en su pasión, la literatura, ahora jubilado, ha dado un giro su vida con la publicación de su primer libro, un volumen de cuentos para adultos que ha titulado 'La hija del Indiano. "Siempre ha sido un hobbie, pero es francamente difícil compaginar el trabajo, la vida familiar y la escritura. Por eso, en cuanto me jubilé me metí en un taller de escritura", cuenta.

Aunque su idea no era "llegar a publicar" un libro, los ánimos y halagos de algunos compañeros de taller después de leer sus primeros textos, le hicieron replantearse la posibilidad de lanzar al mercado un primer ejemplar. "Me quedaba esa espinita y ahora me queda la satisfacción personal y que alguien te lea y disfrute haciéndolo", insiste el escritor.





'La hija del indiano (y otros cuentos) llega a las librerías vascas

'La hija del indiano' es el cuento que da título al libro y que narra la misteriosa desaparición de Rosa, la hija de un indiano rico en ultramar que ha regresado al pequeño pueblo de Cantabria que le vio nacer. Un volumen formado por veinte capítulos, que recoge historias diferentes y que se pueden leer de manera independiente.

Siete de los capítulos narran una única historia cada uno, las más largas. De los restantes, hay uno dedicado a 'Mini relatos', como se suelen llamar este tipo de trabajos, con historias que pueden ser tan breves como de un único párrafo e, incluso, con menos de cien palabras. En cuanto los otros once restantes, éstos cuentan historias más largas sobre un tema concreto. "Se trata de hablar de cosas cotidianas con un toque de humor", asegura Sorli.