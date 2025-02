Limpiezas Abando: " Es bastante habitual el Síndrome de Diógenes y te puedes encontrar de todo"

Limpiezas Abando se dedica a limpiar domicilios de personas con Síndrome de Diógenes como el que estaba limpiando recientemente una empresa cuando se desató un incendio en pleno centro de San Sebastián. Luis Álvarez, trabajador de esta empresa vizcaína, explica en Cope Euskadi, que este tipo de limpieza es "bastante habitual". Yolanda Gutiérrez atiende las llamadas y subraya que las encargan familiares e instituciones públicas y que suelen ser limpiezas "únicas".

Luis explica que cuando haces este tipo de limpieza "te puedes encontrar de todo". A veces tienen que limpiar acumulaciones de "papel, periódicos, basura, incluso orina". Además el riesgo de que se produzca un incendio como el de San Sebastián existe.

riesgo de incendio

El trabajador de Limpiezas Abando explica que en el caso de basura orgánica no hay riesgo porque "se va pudriendo y en teoría no prende". El problema es cuando la acumulación es de papel e incluso con ropa porque "si hay un cortocircuito en cualquier enchufe con una chispa, eso prende, sobre todo con la ropa y es imposible apagarlo, con la acumulación que hay, a no ser que vayan los bomberos a apagarlo", subraya Luis.

Limpiezas Abando Vivienda afectada por el síndrome de Diógenes

Luis recuerda que el encargo que más tiempo les ocupó fue el de un domicilio, en pleno centro de Bilbao, donde tuvieron que retirar 14 toneladas de basura un equipo de de seis personas durante tres días y medio. En estos domicilios, "el olor es muy característico pero también la presencia de bichos", explica en Cope Euskadi

desinfección

"Cucarachas, ratas, puedes encontrarte de todo", subraya. "A simple vista no las ves pero cuando empiezas a mover los muebles, empiezas a verlos", añade Luis. El primer paso es siempre inspeccionar el piso que hay que limpiar y hacer un presupuesto. Luego la empresa de limpieza saca toda la basura acumulada y finalmente se "desinfecta" la vivienda. Para ello utiliza "no lejía pura sino derivados y una mezcla de lejía con otros productos para que sea más fuerte" para desinfectar bien el piso de gérmenes.