'Fashion Revolution Week' llega a BBK Kuna para combatir la contaminación de la industria de la moda

Este miércoles arranca la tercera edición de Fashion Revolution Week, el encuentro que busca combatir la contaminación de la industria de la moda. Del 25 y el 27 de abril, bajo el lema 'How to be a Fashion Revolutionary!', la organización sin ánimo de lucro Fashión Revolution vuelve a BBK Kuna para concienciar a la ciudadanía vasca de la necesidad de nuevas técnicas y así acabar con la segunda industria más contaminante del mundo.

Entrevistada en MEDIODIA COPE Euskadi, Airí Ferrer, Coordinadora de Fashion Revolution en Euskadi, ha destacado que: "En Euskadi hay marcas que llevan muchos años trabajando con la sostenibilidad como eje principal". Entre ellas se encuentran SKFK o BasqCompany, por ejemplo.





Una semana dedicada a la concienciación sobre el consumo y contaminación de la moda que se celebra cada 24 de abril, coincidiendo con el aniversario del colapso de la fábrica de Rana Plaza en Bangladesh, que este 2024 cumple su 11º aniversario. Para esta ocasión, BBK Kuna acogerá encuentros, presentaciones, talleres y desfiles orientados al cuidado del medioambiente, ya que 'Fashion Revolution Week' incopora dentro de su ADN todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fashion Revolution Week

De la mano de las diseñadoras de moda Carry Somers y Orsola de Castro, la organización está presente en más de 100 países el mundo y pretende ser un movimiento global que unifique la voz y esfuerzos de personas e instituciones para mejorar la forma en que se produce y consume moda, asegurando que esta se fabrique de manera segura, limpia y justa, y fomentando la colaboración en toda la cadena productiva.