Estamos en verano. Una época del año en la que, muchos españoles, descansan tras el ajetreo de la rutina. Entre otras muchas cosas, desconectan en lugares muy 'made in Spain'. Te hablo de los bares. Ahí, se producen anécdotas muy particulares. Un ejemplo de ello es lo que compartía la cuenta @soycamarero en X, anteriormente Twitter.

Todo comienza cuando un bar del País Vasco anuncia, a través de un cartel, que se marchan de vacaciones. Hasta aquí todo normal. Lo que choca, y se hizo viral, fue la respuesta de un cliente a ese anuncio. "¡¡¡Hace falta tenerlos cuadraos para coger seis semanas de vacaciones!!!", puede leerse.

El mensaje acumula más de 500 compartidos, 5.000 'likes' y 900 comentarios. Por un lado, muchos critican las faltas de ortografía del cliente en cuestión y, además, también reivindican el derecho de ese dueño a descansar por vacaciones.

"Que se ponga a estudiar, porque le hace falta", "Lo de cojer dicen que mola", "habrá que pedir permiso", "gente analfabeta ofendiéndose", "qué poca vergüenza, cómo puede escribir bacaciones con v", "ofendidos y analfabetos", "solo por lo mal que está escrito" o "servicio 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año para aguantar", son algunos de los muchos mensajes que dejaron usuarios al descubrir la historia completa.

En este caso, conocimos la historia en COPE gracias al propio dueño de un bar. En este caso, el establecimiento está ubicado en Vigo, Pontevedra. Rubén, que así se llama el dueño, relató a Pilar García Muñiz que uno de sus clientes se marchó de vacaciones a Italia.

Un cliente con el que tiene tanta confianza que fue él mismo quien le pidió que le echara la primitiva y que se lo pagaría a la semana siguiente, a su vuelta. Lo que no sabía es que resultó siendo premiada con esa cifra. Un boleto que el cliente no había pagado. No obstante, los principios de Rubén están por encima de todo, incluso del dinero, y decidió llamarle para contárselo.

Rubén García confirmaba en 'Mediodía COPE' que para él "el honor está por encima de cualquier cifra monetaria. Aunque la gente pueda decir que todos tenemos un precio, para mí el honor y los valores de una persona valen más que ese millón trescientos mil euros", ha contado a Pilar García Muñiz.

Rubén indicó que se trata de un cliente que va "todos los días a tomar café, es un cliente habitual más que un cliente". Ha contado que hay una serie de clientes con los que tiene más vínculo que con otros. "Al final son muchas horas que pasas a lo largo de los días y los meses y con determinada gente tienes más afinidad y esta persona agraciada es uno de esos clientes que considero más que un cliente", agregó.

Por último, contó cómo se desarrolló la llamada a su cliente. "Le llamé el mismo sábado poco después de que saliese el sorteo. Le llamé él estando de vacaciones y como tenemos este buen rollo entre nosotros y siempre andamos con bromas, con ese cachondeo sano, con ese humor pícaro... Cuando está de vacaciones o está de baja porque se ha torcido un tobillo, siempre le pico y le digo que ya está bien de tanto descanso y a ver si vuelve a trabajar", explicaba.