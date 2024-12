Descubre los puentes de Bizkaia premiados en Suiza

Los viaductos de Bolintxu, que unen la Autopista Supersur y la AP-68, han recibido el premio 'Innovation in Construction' de la Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) en reconocimiento a la "complejidad técnica" y el "enfoque innovador" de esta infraestructura, según ha explicado la portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga.

nuevo reconocimiento internacional

La institución foral ha valorado que "Interbiak y los viaductos de Boluntxu han recibido un nuevo reconocimiento internacional en el marco de la gala IABSE", celebrada en Zúrich (Suiza) el pasado mes de noviembre.

Según ha destacado, la Association for Bridge and Structural Engineering --una asociación científica y técnica que cuenta con miembros de 100 países y 58 grupos nacionales en todo el mundo, fundada en 1929 y con sede en Zúrich-- ha concedido el premio 'Innovation in Construction' en reconocimiento a "la complejidad y al ingenio" en la resolución de esta obra de ingeniería civil.

infraestructura estratégica

El jurado ha considerado que esta infraestructura, en palabras de los responsables forales "estratégica para Bizkaia", constituye un "ejemplo de innovación, integración medioambiental y procedimiento constructivo respetuoso".

Desde la Diputación han recordado que los viaductos están construidos sobre un valle protegido por su valor ambientalmente sensible, por lo que hubo que optar por una solución "singular y novedosa" para unir los túneles de Arnotegi y Seberetxe.

medidas de seguridad

La ejecución de la obra se realizó bajo intensas medidas de seguridad debido a su complejidad, ya que, según ha advertido la Diputación, planteaba "un enorme reto constructivo al prohibirse los apoyos provisionales en un espacio disponible muy limitado".

Arrizabalaga ha recordado que este es el segundo reconocimiento internacional para los viaductos de Bolintxu, después de que el pasado mes de junio recibieran otro premio a la innovación entregado en el marco del Congreso Internacional de Puentes (International Bridge Conference) celebrado en San Antonio, en Estados Unidos. En concreto, la Medalla Gustav Lindenthal reconoció el diseño y la construcción de los viaductos de Bolintxu.