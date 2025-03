Podemos considera que "no se puede llegar a un acuerdo" con PNV-EE sobre fiscalidad tras el "empate técnico" en su consulta

Podemos cree que "no se puede llegar a un acuerdo" con PNV-EE sobre fiscalidad

El Consejo de Coordinación de Podemos Euskadi entiende que "ahora mismo" no se puede llegar a un acuerdo sobre fiscalidad en base a la propuesta de PNV y PSE, ya que la consulta realizada al efecto por la formación morada entre su militancia para un posible acuerdo fiscal "no es concluyente, al deparar prácticamente un empate técnico".

Según ha informado Podemos, el 46% de los votos ha apoyado llegar a un pacto en base a esta propuesta y el 43% se ha mostrado en contra, mientras que un 11% se ha abstenido.

En una reunión posterior de la dirección del partido para valorar los resultados de la consulta, ha determinado que el resultado de la misma "no es concluyente", dado que no hay una mayoría suficiente y además ha habido una baja participación, por debajo del 25%, que Podemos Euskadi achaca a la premura a la hora de realizar la consulta. "Todo esto hace que el diferencial de votos entre el 'sí' y el 'no' sea mínimo", ha dicho.

De este modo, a la vista de este empate prácticamente técnico y la baja participación en la consulta, y teniendo en cuenta la "trascendencia de esta cuestión, ya que está en juego que Euskadi pueda tener una fiscalidad que realmente beneficie a la ciudadanía vasca que más lo necesita", el Consejo de Coordinación de Podemos Euskadi entiende que "ahora mismo no se puede llegar a un acuerdo en base a la propuesta de PNV y PSE".