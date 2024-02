Así es Pipper, el perro instagramer que va de pintxos por Bilbao

Si durante estas ultimas horas has pasado por el Puente Colgante, el Guggenheim, el Casco Viejo o te has montado en tranvía quizá te hayas topado con el perro más famoso de la red. Pipper, el perro instagramer, está de ruta por Bizkaia y ha parado por la capital vizcaína para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la Villa.

Acompañado por su dueño, el periodista donostiarra Pablo Muñoz, durante una semana ha recorrido tanto la costa como el interior del territorio con el objetivo de conocer los puntos "pet friendly" de Bilbao. Tal y como cuenta Muñoz, la mascota ha querido mostrar en sus redes sociales "los servicios y la oferta turística a los visitantes que llegan con perro" hasta el Botxo.

En COPE Euskadi hemos acompañado a la estrella perruna en su recorrido por los puntos 'pet friendly' de Bizkaia.





"Bilbao te ofrece al posibilidad de ir de pintxos"

Después de seis años viajando y haber visitado más de cien pueblos y ciudades de nuestro país, a este recorrido por el territorio se ha sumado la influencer bilbaína Elena Guerra, quien ha acompañado a la pareja en toda su ruta. Entre los tres han visitado visitado Getxo, Urdaibai y el Bosque de Oma, además de Bilbao.

Tanto a Muñoz como a Pipper les ha parecido "fantástica" la opción de desplazarse mediante tranvía sin necesidad de bozal. Sin embargo, consideran "un retraso" el hecho de que Metro Bilbao todavía no ofrezca la posibilidad de hacerlo. "Nos ha llamado la atención que en el metro no puedes entrar con tu perro si no lo llevas en brazo", dice.

Eso sí, el periodista donostiarra destaca que cada vez hay más hoteles que te permiten dormir con tu perro, algo que considera "fantástico".













