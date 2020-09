"Venís a matarme pero os perdono" les dijo Luis Mª Uriarte a sus asesinos

ETA atentó el 29 de septiembre de 1979 contra Luis María Uriarte. La banda terrorista llevaba años amenazándole de muerte, “desde los 17 años sabía que iban a matar a mi padre. Lo que no sabía era cuando lo harían” confiesa su hija Ana en esta entrevista.

Luis María Uriarte fue alcalde de la localidad vizcaína de Bedia durante 11 años .El día de su asesinato se encontraba esperando dentro de su vehículo a que abriera el garaje de Lemona en el que trabajaba como jefe de taller. Mientras leía el periódico, se le acercaron dos jóvenes que le dispararon en una docena de ocasiones con una pistola y una metralleta. Luis María conocía a sus asesinos. “Venís a matarme pero os perdono” les dijo antes de los primeros disparos. Recibió impactos de bala en tórax, vientre, brazo, testículos, fémur pero no murió en el acto. Fue trasladado a Basurto y falleció cinco días después.

“Mientras estuvo hospitalizado estuvo lúcido, nos contó lo sucedido y además nos permitió despedirnos de él con calma” cuenta su hija Ana quien agradece que su padre no les revelara la identidad de sus asesinos .”Mi padre nunca nos dijo quienes fueron sus asesinos aunque estamos convencidos de que los conocía para no dejarnos una herencia de odio. Y se lo agradecemos hubiera sido difícil no vengarse”

El asesinato de Luis María Uriarte provocó una ola de solidaridad en el pueblo donde residían y donde aún hoy vive su viuda. “Es cierto que en alguna ocasión escuchamos el algo habrá hecho pero fue el propio pueblo quien acalló aquellas voces” cuenta Ana que ve con tristeza, dolor e indignación el olvido al que están ahora sometidas las víctimas del terrorismo.”Es mucho mejor hacer un homenaje a un etarra cuando sale de la cárcel o se suicida que a las víctimas. No pintan para nada, no están, las han borrado del mapa” sentencia en esta entrevista Ana Uriarte.