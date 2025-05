Parques más silvestres en Vitoria: lo que dicen un entomólogo y una veterinaria sobre sus efectos

La huelga de jardineros en Vitoria-Gasteiz ha transformado el paisaje urbano. Más de 50 días sin segar han convertido parques y zonas verdes en auténticos escenarios silvestres. Pero, más allá del aspecto visual, ¿puede esta situación afectar a la salud o al bienestar de nuestras mascotas? Para responder a estas preguntas, COPE Euskadi ha hablado con dos especialistas: el entomólogo Alberto Castro, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y la veterinaria Marisol Cuenca, responsable de la clínica WeCan Salburua. Puedes escuchar sus entrevistas completas haciendo clic junto a la imagen de portada.

Un entorno cambiante en plena primavera

La vegetación crece sin control en muchas zonas verdes de la ciudad, como Arriaga, La Florida o el parque del Norte. Desde la Sociedad Aranzadi, el entomólogo Alberto Castro explica que esta situación no tiene por qué ser negativa si se gestiona bien: “Habrá más insectos, más humedad, más flores" pero cuenta cómo ello no es necesariamente malo. Puede haber efectos positivos si se combina con una buena planificación urbana. Eso sí, advierte de que también pueden aparecer más mosquitos y otros insectos, no perjudiciales, incluso algunos aportan beneficios. No se trata de alarmar, sino de tener en cuenta el nuevo contexto para adaptar medidas.

Clínicas veterinarias: más cortes, más consultas

Desde la clínica veterinaria WeCan en Salburua, Marisol Cuenca confirma que, en las últimas semanas, están viendo más casos de cortes y puede empezar a haber espigas clavadas. “Hay perros que ni siquiera quieren pasear por algunas zonas porque no ven por dónde pisan”, explica. No le preocupa tanto que pueda haber más garrapatas porque muchas mascotas están protegidas gracias a tratamientos preventivos. Sobre la presencia de víboras, recuerda que algunas zonas de Salburua o Zabalgana ya eran hábitats naturales de estos animales, y que ahora tienen más lugares donde esconderse.

Naturaleza urbana: equilibrio y gestión

Tanto Castro como Cuenca coinciden en ver desde el equilibrio entre naturaleza y convivencia urbana. No se trata de eliminar la vegetación ni de crear alarma, sino de cuidar los espacios y observar sus efectos. En palabras de Marisol Cuenca: “Durante la pandemia también vimos cómo la naturaleza recuperaba espacios". Ahora ocurre algo parecido: lo salvaje no es malo, pero sí necesita ser tenido en cuenta. Una reflexión que se hace más presente en esta primavera de jardinería en pausa y vida verde en expansión.