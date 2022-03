Yulia, encargada de logística Ucrania-Euskadi: "Papá no aguantará, estaremos aquí y esperemos que no lleguen"

Los voluntarios ucranianos han vuelto a recoger este viernes productos de primera necesidad en Euskadi. Alimentos y material sanitario con el que, como ha recordado la encargada de logística, Yulia, en COPE Euskadi, llenan camiones que llegarán a la frontera con Polonia."Tengo cinco caminiones confirmadoS, nos llega más paquetería y hoy sale el primer camión desde Mungia hacia Polonia", asegura.

Las necesidades pasan por productos de higiene, para los bebés, ropa de abrigo y térmica, pilas, mecheros, cerillas, linternas o generadores de electricidad, además de botiquines de primeros auxilios. "Son muchas horas en la carretera parados, con niños pequeños. Por eso, lo primero que necesitan es algo para comer y algo para calentarse", dice Yulia.

La encargada de la gestión de transporte en Euskadi pone todas sus fuerzas en los próximos envíos porque, al igual que muchos ucranianos, su familia los espera. Los padres de Yulia "están a 30 km en una casa de campo". Sin embargo, no se plantean salir del país, ya que su padre, enfermo,"tiene poca gasolina en el coche y ahora es imposible comprarla". Además, la salud de su padre impide que ella misma pueda acudir en su busca, por lo que la familia ha enviado un mensaje claro: "papá no aguantará, estaremos aquí y esperemos que no lleguen".



Nuevos puntos de Recogida en Euskadi

Además de en Bilbao, esta asociación tiene establecidos otros puntos de recogida de material, que, en el caso de Vitoria, es en la tienda Slavianka (calle Esperanza,2) y en los talleres Betizu de Jundiz Kalea. En San Sebastián, el punto establecido está en el número 6 de la calle Jaizkibel. También se pueden depositar productos en Feron Europe Group en Erandio; en el polígono Iragorriti de Zaratamo; en la tienda Mimitos de Llodio; en Academia Gaurko Tek de Astigarraga; en la tienda Slavianka y en la parroquia de Pentecontés de Irún; o en el Hogar del Jubilado y en Beheko Tokia de Eibar.

Más medicamentos para "mucha gente resfriada"

La voluntaria insiste en que a causa del frío hay "mucha gente resfriada", por lo que insiste en la donación de medicamentos para los enfermos. En este sentido, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia (COFBI) ha puesto en marcha una campaña informativa para que la ciudadanía vizcaína pueda realizar donaciones "correctas y eficientes" de medicamentos con motivo de la emergencia humanitaria generada por la invasión rusa de Ucrania. El colegio farmacéutico ha informado de que, "en ningún caso deben donarse medicamentos que se hayan depositado en el punto de recogida SIGRE, o que procedan de los domicilios de los particulares".

Han indicado que "la mejor opción es realizar donaciones a ONGs con experiencia en el envío de medicamentos en situaciones de emergencia". Por otro lado, el colegio ha explicado que "ante situaciones de emergencia humanitaria, el impulso natural es prestar ayuda y, como los medicamentos son un elemento esencial en esas circunstancias, es frecuente que surjan iniciativas para realizar donaciones".

Sin embargo, han aclarado, "por desgracia, si no se envía lo que es necesario, los donativos de medicamentos pueden ser más problemáticos que beneficiosos para quien los recibe, por lo que es esencial hacerlos correctamente".

Entre los aspectos fundamentales de las donaciones de medicamentos es imprescindible tener en cuenta el hecho de que deben responder a las necesidades de la población de destino. "No se trata de donar lo que nos sobra o lo que pensamos que ellos necesitan, sino lo que soliciten las personas que están sobre el terreno" han añadido.

Además, todo lo que se envíe, "debe cumplir las estrictas normas de calidad aplicables a los medicamentos, no enviando nunca medicamentos que han sido desechados o que ya estén fuera del canal farmacéutico y no se pueda garantizar que han sido bien conservados".

Igualmente, los envases deben estar etiquetados en un idioma "comprensible" por los profesionales de salud del país receptor y su caducidad debe ser superior a 15 meses.

Es recomendable, asimismo, que la presentación de los medicamentos enviados sean lo más parecida posible a la que se utilizan en el país de destino para evitar confusiones.

También es aconsejable que los envases sean del mayor tamaño posible para facilitar su transporte y aprovechar al máximo los recursos de que se dispone y siempre recordar que no hay que aportar "ni medicamentos usados ni caducados".