Vuelve a San Sebastián la muestra "Gregorio Ordóñez: la vida posible", sobre la vida del edil del PP

La exposición "Gregorio Ordoñez: la vida posible", regresa a San Sebastián, a la Casa de Cultura de Aiete, para dar a conocer a la ciudadanía, centros educativos y otras entidades "la vida y trayectoria" del edil del Partido Popular. Su viuda, Ana Iríbar, ha elogiado su figura, "la de un hombre valiente, que se debía a sus ideales y a sus conciudadanos, desobediente con el dogma nacionalista que imperaba, con el silencio y con el miedo y empeñado en transformar la sociedad en la que vivía".

"Su muerte y la de tantos que alzaron su voz contra el totalitarismo no serán en vano", ha dicho Ana Iríbar. "Que no me digan que no sirvió para nada jugarse y perder la vida en Euskadi. Que no me digan que todo fue en vano. Que no me pidan que olvide, ni que perdone o que me reconcilie con los asesinos de Gregorio", ha reflexionado la viuda del que fuera teniente de alcalde de San Sebastián.

La muestra estará abierta hasta el 28 de enero, en un espacio más reducido que la primera vez, en el Palacio Miramar, hasta que llegó la pandemia y tuvo que suprimirse y recoge objetos, cartas, carteles y vídeos sobre la trayectoria política de Gregorio Ordóñez hasta el atentado que acabó con su vida el 23 de enero de 1995.

PEDRO SÁNCHEZ

Ana Iríbar ha criticado los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez y ha denunciado que el "muro" levantado por el presidente del Gobierno "lleve las piedras que lanzaban los proetarras en las calles de Euskadi". Ha denunciado que el PSOE ha preparado durante los últimos meses su "estrategia para gobernar" negociando con la utraizquierda frente al resto de españoles y ha subrayado que Sánchez, "nunca pensó en gobernar para todos los españoles sino en dividirnos". Finalmente ha añadido que hoy el PSOE negocia una nueva Ley de Amnistía porque así se lo exige el propio maleante y ha sentenciado que "el poder justifica los medios".