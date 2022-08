Urkullu advierte de que Euskadi debe afrontar "una nueva tormenta", con un otoño y un invierno "complicados"

En su intervención tras el primer Consejo de Gobierno en el Palacio Miramar de San Sebastián, que marca el inicio del curso político, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido este martes de que, tras la pandemia, que ha condicionado los dos primeros años de legislatura, "afrontamos ahora una nueva tormenta".

Urkullu huye de los "catastrofismos" pero avisa de que nos espera "un otoño y un invierno muy complicados", derivados de la crisis de Ucrania, por el mantenimiento de la inflación en el 10%, "con subidas de precios en alimentos y energía, especialmente carburantes, electricidad y gas", así como los tipos de interés, que se han elevado y por la afectación también de las cadenas de suministro de materiales básicos. Aún así el lehendakari ha subrayado que Euskadi "ha hecho los deberes" y que dispone de "bases sólidas" para afrontar este escenario.

Entre esas bases sólidas Urkullu destaca una tasa de paro del 8,5%, el aumento de las exportaciones en torno a un 50%, el crecimiento de la economía vasca un 4,3% en el segundo trimestre del año y unas previsiones de recaudación positivas en Euskadi. Por ello y a pesar del escenario de incertidumbre, el Gobierno Vasco trabaja en unos Presupuestos capaces de mejorar las políticas públicas y de hacer frente a los retos planteados, según ha manifestado el lehendakari.

Las prioridades de los próximos Presupuestos vascos serán reforzar los servicios esenciales como la salud y la educación, impulsar el empleo y la reactivación económica y aumentar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico y Urkullu ha subrayado la gran oportunidad de todos los grupos parlamentarios para lograr el acuerdo.

AUTOGOBIERNO

El lehendakari no ha querido ocultar su preocupación en materia de autogobierno y se ha lamentado de que no haya avances significativos en relación a las seis materias pendientes de transferir para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Iñigo Urkullu señala que el Estado no ha convocado ningún grupo de trabajo bilateral para analizar las propuestas de acuerdo enviadas por el Gobierno Vasco en 5 de las 6 materias y le preocupa especialmente que el Gobierno Central quiera hacer un análisis previo sobre "su viabilidad", aunque ha insistido en que el acuerdo es posible en esta legislatura, "si hay voluntad para hacerlo".

Urkullu también se muestra preocupado por los 8 procesos competenciales abiertos pendientes de resolución ante el Tribunal Constitucional, interpuestos por el Estado o por partidos políticos en el Congreso o Cenado, y a los que añade las cuestiones de inconstitucionalidad planteados por los propios tribunales de justicia ordinarios.