Recoge 50.000 firmas para arreglar un paso a nivel en Bilbao

Esther García, una vecina de Bilbao que se desplaza en silla de ruedas, ha recogido cerca de 50.000 firmas en una semana solicitando a ADIF arreglar el pavimento del paso a nivel de Zorroza, donde ella quedó atrapada el pasado mes de julio con su silla de ruedas justo cuando se aproximaba un tren.



Esther García, que padece esclerosis múltiple, por lo que usa una silla de ruedas eléctrica, ha iniciado la recogida de firmas en la plataforma Change.org.



La afectada ha recordado que "el 5 de julio estaba cruzando el paso a nivel de Zorroza (barrio bilbaíno) cuando una de las ruedas de mi silla se quedó enganchada en las vías. Justo en ese momento se bajaron las barreras que avisaban de que se acercaba el tren. Me puse muy nerviosa y pedí auxilio a gritos".



"Estoy viva porque dos personas se acercaron, me cogieron en volandas y me pusieron a salvo. Mientras tanto, una tercera persona se ocupó de sacar la silla de ruedas de las vías antes de que pasara el tren. Pero... ¿y si no hubiera pasado nadie por allí en ese momento? Me habría matado. ¿Y lo peor? aún me puedo matar, porque tres meses después el pavimento sigue igual".



Por eso ha abierto la petición para pedir al gestor estatal de infraestructuras ferroviarias, ADIF, que arregle urgentemente los desperfectos de esa zona de las vías del tren.



"Cada día que pasa hay un grave riesgo. Hace dos años, cerca de aquí, murieron dos mujeres mayores por culpa de un paso de nivel inadecuado. ¡Evitemos más tragedias, por favor!".



No es la primera vez que Esther se dirige a ADIF: "Con el susto todavía en el cuerpo, al día siguiente del percance les envié una carta. Les pedí que arreglasen el pavimento de las vías, les insistí en que no es el primer accidente que se produce allí, que es un peligro para quienes andan en bici, con silla de ruedas o con coches de bebés, pero no hubo respuesta. Tres meses después, siguen ignorándome".



Esther recuerda que ADIF va a soterrar las vías en Zorroza, pero las obras, en teoría, empezarán en 2023 y finalizarán en 2025. "No podemos esperar tanto sabiendo que se pueden producir tragedias. ¡Es urgente!", ha proclamado.