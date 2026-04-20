Tropicalia Summer Music 2026 amplía su cartel con Pasión Vega y leyendas del rock

El festival Tropicalia Summer Music 2026 ha anunciado nuevas confirmaciones que se suman a su cartel. La organización ha desvelado una tanda de artistas que abarca una notable variedad de estilos, prometiendo una experiencia musical diversa para los asistentes.

Homenajes y rock en estado puro

Entre las nuevas incorporaciones destaca Pasión Vega, que ofrecerá un concierto especial interpretando las canciones más icónicas de las películas de Pedro Almodóvar. Además, el festival dedicará una noche al rock con la presencia de bandas legendarias como Barón Rojo, Reincidentes y Saratoga, junto al grupo De Acero.

La oferta se completa con el espectáculo This is Michael, un homenaje a la figura y la música del rey del pop, Michael Jackson. Este tributo está diseñado para recrear la magia de sus actuaciones en directo.

Venta de entradas y sorteo

Las entradas para estos nuevos conciertos saldrán a la venta el próximo miércoles, 22 de abril, a partir de las 10:00 horas. Estarán disponibles exclusivamente a través de la página web oficial del evento, www.tropicaliasummermusic.com

Paralelamente, el festival ha lanzado un sorteo de 10 entradas individuales. Para participar, los interesados deben seguir la cuenta del festival, dar "like" a la publicación del anuncio, mencionar a un acompañante en los comentarios y compartir la publicación. El plazo para participar finaliza el miércoles, 22 de abril, a las 08:00 horas.