La Real Sociedad regresa este domingo con la Copa a San Sebastián y el lunes será el recibimiento por las calles de la ciudad

Los jugadores de la Real Sociedad levantan la Copa del Rey sobre el terreno de juego de La Cartuja.

La Real Sociedad vuelve este domingo a casa con la Copa del Rey que logró en la Cartuja de Sevilla al imponerse al Atlético de Madrid. El recibimiento oficial en Donostia-Sabastián será este lunes, a las 19.00 horas, según ha informado el consistorio.

El equipo txuri-urdin llegará a Zubieta sobre las 14.00 horas, donde miles de aficionados festejarán con los jugadores la victoria copera.

Será el lunes cuando los realzales se echen a las calles para celebrar la victoria de la cuarta Copa de la Real, en una jornada que se prevé festiva y con decenas de miles de personas en la capital guipuzcoana.

Desde las 15.00 horas y hasta que finalice la recepción oficial, se prevé que la comitiva de la Real parta del estadio de Anoeta, y recorra la Avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Boulevard, hasta llegar al Ayuntamiento.

amplio dispositivo

El Ayuntamiento de San Sebastián ha diseñado un dispositivo especial con el objetivo de acoger con seguridad la celebración del título de la Copa del Rey logrado por la Real Sociedad, con afecciones al tráfico y la movilidad desde las 10.00 horas y la prohibición de estacionar en las calles del recorrido del autobús del equipo desde este domingo.

Según ha informado el consistorio de la capital guipuzcoana, se espera la asistencia de alrededor de 100.000 personas tanto durante el recorrido del autobús del equipo acompañado por la afición como en la posterior recepción en el Ayuntamiento, que podrá seguirse a través de tres pantallas gigantes ubicadas en Alderdi Eder.