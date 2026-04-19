Así te contamos la sonrojante derrrota de Unicaja en la cancha del colista (83-71)

Unicaja está viviendo su peor momento en los últimos cuatro años. El equipo malagueño cayó en la cancha del colista, el Covirán Granada, por 83 a 71, en un partido que llegó a ir perdiendo por 23 puntos de diferencia, ante un equipo que fue por delante los 40 minutos, y que hasta hoy, solo había ganado 3 partidos en la temporada, y, salvo milagro, jugará la próxima temporada jugará en Primera FEB.

Unicaja encadena su quinta derrota seguida, y aunque sigue en puestos de play off, su racha es preocupante y ve amenazada seriamente la opción de poder jugar las rondas por el título.

acb Photo / Álex Cámara Unicaja no dio la talla

Para más inri, el equipo perdió por primera vez contra Granada, con la denominación actual de los granadinos, que hasta la fecha habían perdido en las siete ocasiones anteriores.

- Ficha técnica:

83 - Covirán Granada (24+17+26+16): Costa (8), Kljajic (6), Valtonen (14), Bozic (15), Babatunde (2) -cinco inicial-, Rousselle (8), Pérez (12), Howard (10), Alibegovic (-) y Brimah (8).

71 - Unicaja (9+22+22+18): Perry (12), Audige (2), Barreiro (-), Pérez (11), Balcerowski (2) -cinco inicial-, Webb (11), Díaz (9), Cobbs (4), Sulejmanovic (6), Duarte (11), Rubit (-) y Tillie (3).

Árbitros: Jordi Aliaga, Alberto Baena y Cristóbal Sánchez. Excluyeron por faltas personales al local Rousselle (m.37) y los visitantes Perry (m.35) y Díaz (m.39).

Incidencias: Partido de la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.487 espectadores, trescientos de ellos aficionados visitantes