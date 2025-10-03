Está a punto de cumplir 25 años a pie de calle: El Salón del Comic de Getxo abre sus puertas, con Paco Roca como uno de sus reclamos

El Salón del Cómic de Getxo, uno de los eventos más destacados del panorama nacional dentro de este sector, celebra su 23ª edición y se consolida como una cita imprescindible para los amantes del cómic.

Con una ubicación privilegiada, a pie de calle, este evento gratuito y abierto al público, atrae tanto a aficionados como a curiosos que se acercan a descubrir las últimas novedades y clásicos del noveno arte. Ha abierto sus puertas este viernes, 3 de octubre, y acogerá a miles de personas hasta el domingo, 5 de octubre.

Xabier Paya, director de Getxo Kultura, destaca en Cope Euskadi que esta cercanía es uno de los puntos fuertes del Salón. "Es un evento que está a pie de calle, más cerca no puede estar. Aquí confluyen los fans del cómic y aquellos que, paseando, deciden echar un vistazo a las novedades o cómics antiguos", señala.

Desde sus inicios, el Salón del Cómic de Getxo ha apostado por una programación cultural pública que reúne a editoriales de toda España, ofreciendo un amplio abanico de géneros y formatos. Este año, la organización ha ajustado la fecha del evento, retrasándolo una semana para facilitar a las editoriales trabajar con las imprentas y acercar a esta cita nuevas publicaciones y sorpresas. “Hemos tenido una comunicación directa con las editoriales, y este cambio ha permitido que algunas traigan más autores o novedades inesperadas”, explica.

La programación de esta edición incluye talleres infantiles en euskera y castellano, debates sobre temas candentes del mundo del cómic, y una exposición titulada Aventureras Gráficas, que destaca el rol de la mujer en el cómic. Además, por primera vez, se ha organizado un encuentro para profesionales en colaboración con Norma Editorial, donde 15 participantes podrán recibir asesoramiento directo de editores tras una charla magistral sobre el mercado del cómic.

PACO ROCA

Entre los nombres destacados de esta edición figuran Paco Roca, considerado una figura clave del cómic español y europeo, Marika Vila o Rubén Pellejero, quienes participarán en charlas y sesiones de firmas. "La generosidad de autores como Paco Roca, que se acercan al público sin necesidad de colas o entradas, es algo que también hace especial a este salón”, afirmó Paya. Toda la programación está disponible en Getxo Kultura.

Con la vista puesta en el futuro, el Salón del Cómic de Getxo ya prepara su 25ª edición, un hito que promete ser especial. “Es una fecha importante, y esperamos contar con colaboraciones de otras administraciones para dar un paso más en el reconocimiento de este evento como referente en el calendario del cómic en Euskadi”, destaca Paya.

El Salón del Cómic de Getxo reafirma su compromiso con la promoción del cómic como género literario, atrayendo a un público diverso y consolidando su lugar como un espacio de encuentro entre lectores, autores y editoriales.