¿Es posible rejuvenecer cinco años? La ciencia dice que sí, y sin bisturí

¿Y si fuera posible rejuvenecer cinco años sin cirugía, sin recurrir a cremas milagrosas ni a ficciones de Hollywood? Puede parecer ciencia ficción, pero según la especialista en medicina natural Carlota Olaizola, no lo es. En su intervención semanal en el programa Mediodía COPE Euskadi, aseguró que la edad biológica, que refleja el estado real de nuestras células y órganos, es más importante que la edad cronológica que marca nuestro DNI. “Hay personas de 50 años con una edad biológica de 40... y otras de 40 con un cuerpo de 60. Todo depende de cómo vivimos, de lo que comemos, de cuánto dormimos o de si estamos estresados”, explicó.

La buena noticia, según Olaizola, es que sí es posible revertir el envejecimiento biológico, o al menos ralentizarlo. “La clave está en el estilo de vida”, subraya.

Autofagia: el sistema de limpieza que rejuvenece por dentro

Uno de los procesos más poderosos para rejuvenecer se llama autofagia, y es una especie de sistema de limpieza interno del cuerpo. Olaizola lo describe como una “depuración celular” que elimina células viejas, recicla componentes dañados y estimula la regeneración de otras nuevas.

¿Y cómo se activa? Con ayuno. El ayuno intermitente es una de las estrategias más eficaces para favorecer este mecanismo natural. “El organismo necesita tiempo sin comida. Lo ideal son dieciséis horas de ayuno y ocho horas de ingesta. Una fórmula sencilla es dejar de desayunar o de cenar, pero en ese margen de ocho horas hay que comer lo que antes ingerías en doce”, explica.

El ayuno intermitente es una de las estrategias más eficaces para la depuración celular

Para quienes no pueden hacer dieciséis horas seguidas sin comer, una autofagia de doce horas también es beneficiosa. En cualquier caso, Carlota recomienda “comer menos veces al día y más cantidad en cada comida” como una alternativa eficaz.

Además, subraya la importancia de una alimentación basada en comida real, rica en verduras, grasas saludables y proteínas limpias, y muy alejada de los ultraprocesados. “Los productos muy envasados suelen llevar azúcares añadidos, jarabe de fructosa o grasas malas. Son enemigos del rejuvenecimiento celular”, advierte.

Dormir bien, moverse más y vivir en contacto con la naturaleza

Más allá de lo que comemos o dejamos de comer, hay hábitos diarios con gran impacto en nuestra juventud biológica. Dormir bien es uno de ellos. Olaizola recomienda dormir entre siete y nueve horas en total oscuridad y sin ruido para garantizar un sueño reparador. “La calidad del sueño influye en nuestra longevidad. Si dormimos mal, envejecemos antes”, sentencia.

Vivir en contacto con la naturaleza a porta múltiples beneficios

También es fundamental incorporar ejercicio físico intenso. No hace falta ser un atleta, pero sí realizar entrenamientos de fuerza (como levantar pesas) o cardio exigente. Esto activa las mitocondrias, mejora las hormonas regenerativas y ayuda a mantener la masa muscular.

Y no menos importante: gestionar el estrés. Para eso, Carlota aconseja meditar, orar, respirar de forma consciente y, siempre que se pueda, tener contacto diario con la naturaleza. “Un paseo por el campo, un baño en el mar, o simplemente caminar al aire libre ayudan muchísimo. Todo lo que nos conecta con nuestro cuerpo y reduce el estrés crónico favorece el rejuvenecimiento”, asegura.

También menciona la llamada “estimulación positiva” como otra herramienta. ¿En qué consiste? En duchas frías, saunas, contrastes térmicos... esos “pequeños sustos” que, bien aplicados, fortalecen la resiliencia celular. “Terminar la ducha con agua fría o usar una sauna con frecuencia puede alargar la vida entre cinco y diez años. Lo hacen los nórdicos, y por eso están tan estupendos”, bromea.

La sauna es un mecanismo d eestimulación positiva muy poderoso

Los suplementos que ayudan (y no son un mito)

Carlota Olaizola también puso sobre la mesa varios suplementos con evidencia científica que pueden apoyar este proceso de regeneración. A partir de los 40 años, considera útil incorporar algunos de ellos según el estado de salud de cada persona.

Entre los más destacados:

NMN (Nicotinamida mononucleótido): favorece la producción de energía celular y mejora la función mitocondrial

Resveratrol: un antioxidante que activa los genes de la longevidad y rejuvenece el sistema cardiovascular

Glutatión: mejora la función hepática y actúa como un gran desintoxicante

Magnesio: esencial para la recuperación muscular y neurológica

Omega 3: antiinflamatorio natural que protege el corazón y el cerebro

Vitamina D (con K): regula múltiples funciones del cuerpo, incluida la inmunidad. “La vitamina D es vital, y en España hay déficit pese a que tenemos sol. El abuso de cremas solares bloquea su absorción. Deberíamos tener niveles de entre 50 y 70”, insiste

Senolíticos, medicamentos como la quercetina o la fisetina que ayudan a eliminar células envejecidas responsables de procesos inflamatorios

¿Cómo saber si estás rejuveneciendo de verdad?

La gran pregunta: ¿cómo se mide el rejuvenecimiento? Según Olaizola, existen marcadores objetivos. Uno de ellos es la longitud de los telómeros, conocidos como “el cordón de la vida”, que se acorta con el tiempo. Alargarlo, aunque sea ligeramente, indica rejuvenecimiento. “Si mejoras tus hábitos y los telómeros crecen, es que has rejuvenecido. Es así de simple”, afirma.

Otra opción es comparar analíticas: glucosa, insulina, proteína C reactiva (indicador de inflamación), homocisteína, etc. Si tras seis meses o un año de nuevos hábitos los niveles mejoran, es señal clara de que el cuerpo ha rejuvenecido. “No se trata de obsesionarse con si has rejuvenecido cinco o seis años. Se trata de sentirte mejor, con más energía, mejor piel, mejor digestión, más claridad mental. Eso es lo que cuenta”, concluye Olaizola.