¿Por qué puedes ir de Ermua a Eibar, pero no de Bilbao a San Sebastián?

Euskadi ha pasado a la primera fase de la desescalada con medidas más restrictivas de movimiento que otras comunidades autónomas. La ansiada fase 1, en un principio, contemplaba la flexibilización en los desplazamientos. Sin embargo, el Gobierno Vasco, de momento, sólo permite los traslados de un municipio a otro de manera «excepcional» y con la salvedad de las localidades «colindantes» entre territorios históricos y bajo criterios «socioeconómicos». En definitiva, no se puede salir de la localidad de residencia excepto para acudir al puesto de trabajo, al médico, a clase, realizar trámites y compras y prestar atención a familiares de avanzada edad, dependientes o con alguna discapacidad. Tampoco está permitida la movilidad interprovincial salvo entre pueblos limítrofes, como es el caso de Eibar y Ermua. En esta situación, los ciudadanos podrán pasar "la frontera". Por el contrario, no se puede viajar de Bilbao a San Sebastián si no es por alguna circunstancia excepcional que recoge el Boletín Oficial del País Vasco.

Lo que está claro es que Euskadi ha entrado en la primera fase manteniendo los criterios de la anterior, la 0. Bien es cierto que los pequeños comercios han levantado la persiana, los hoteles han abierto sus puertas, los bares y restaurantes cuentan con el 50% de aforo de las terrazas, pero no existe la libertad de movimiento. A pesar de que el BOE estableciera que el límite está en la provincia, el Ejecutivo vasco no se ha querido "pillar los dedos" y ha restringido la movilidad al municipio, además de prohibir los desplazamientos interprovinciales aunque con excepciones. Por lo tanto, sólo se puede viajar a Bizkaia, Gipuzkoa o Álava «en caso de necesidad», tal y como indicaba la Consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. En este sentido, Tapia insistía en que «en ningún caso» se puede pernoctar en una segunda residencia. Una cuestión que ha suscitado polémica, ya que el resto de comunidades autónomas que han superado la fase inicial sí pueden hacerlo siempre y cuando la vivienda se encuentre en la misma provincia.

Otra de las medias que diferencia a Euskadi es la imposibilidad de realizar reuniones de un máximo de diez personas. Familiares y amigos sólo podrán reunirse en los establecimientos que cuenten con el 50% de aforo en sus terrazas y siempre que se respete la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias.

La fase 1 durará dos semanas y será el próximo 24 mayo cuando el Ministerio de Sanidad analice la situación de la población para permitir o no el paso a la segunda fase.