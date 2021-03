¿Por qué pican algunos pimientos?

No podemos verla pero la sentimos. La capsaicina hace que algunos pimintos nos resulten picantes. El compuesto químico capsaicina o capsicina1​ (8-metil-N-vanillil-6-nonenamida) es una oleorresina. Es irritante para los mamíferos y en ellos produce una fuerte sensación de ardor en la boca.

Larraitz Etxeberria, una de las científicas del Museo Eureka de la Ciencia en San Sebastián, se dió cuenta de que uno de los pimientos que picaba, y que había congelado junto a otros, había extendido ese picor al grupo. Quiso investigar lo ocurrido y aquí nos desvela sus resultados.

Podrás conocer no sólo el proceso por el cual se extiende el picor sino también como evitarlo y además qué hacer si te pica la boca al ingerir un alimento así. La solución no es lo que muchas veces pensamos, no, el agua no hace que remita la desagradable sensación. La solución es otra pero hay que tomarla en muy pequeñas dosis.

Escucha la entrevista para saber también si el grado de picor puede medirse y otras curiosidades científicas acerca del tema.