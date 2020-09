Paro de 15 minutos en la hostelería vasca para reclamar ayudas que salven al sector.

Los hosteleros vascos han dejado constancia este miércoles de su descontento con un paro de quince minutos, que han protagonizado a las 11 horas, sumándose así desde la distancia a la concentración realizada por la Confederación Española de Empresarios de Hostelería en Madrid, en la que han reclamado un plan de ayudas directas para salvar al sector hostelero nacional. El secretario general de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Kino Martínez, ha subrayado que la hostelería es un sector fundamental ya que a través de él se distribuyen el 30% de los alimentos que se venden en el país como el vino, cerveza o pescado y que por esta razón "es necesario hacer ver a la Administración su importancia económica y como otros sectores, que han recibido ayudas, la hostelería debería también recibirlas", ha subrayado Martínez. "Ayudas directas por productos que se han podrido en los arcones, por alquileres de locales que no empleamos, por muchos gastos que estamos afrontando sin ninguna ayuda directa más allá de los ERTES dirigidos a nuestros trabajadores".

"No ha sido el verano que pensábamos, de cierta normalidad", ha subrayado Kino Martínez, por las restricciones impuestas, el cierre de fronteras, las recomendaciones de algunos países de no viajar a España y porque el turismo nacional no ha compensado el extranjero y según Martínez, "ésto va a tener sus consecuencias con más cierres y con nuevas fórmulas como abrir unos días y no durante toda la semana".

Finalmente la Hostelería de Gipuzkoa también lamenta haber sufrido "el estigma" de casos positivos aislados, "con amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación, que no pueden extenderse, ni calificar, el comportamiento honrado y el compromiso generalizado contra la pandemia del conjunto del sector". Kino Martínez, ha puesto como ejemplo, que el ocio nocturno lleva cinco semanas cerrado y que la pasada semana Euskadi registró máximos de contagios y que por tanto "algo no cuadra, debe haber otros focos y se culpa al ocio nocturno de ser el principal foco de brotes".