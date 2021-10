La OTA llegará a los barrios bilbaínos de San Ignacio y La Peña a comienzos de 2022

El sistema de estacionamiento regulado y rotatorio de Bilbao, OTA, se extenderá en el primer trimestre de 2022 a los barrios de San Ignacio, Ibarrekolanda, Elorrieta, la Peña y el espacio no regulado actualmente de Deusto.



El pleno ordinario del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este jueves la modificación de la ordenanza de la OTA, que permite ampliar este sistema a los citados barrios, con los votos a favor del equipo de gobierno (PNV, PSE/EE) y la abstención de los partidos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP).



Según ha explicado el concejal adjunto del área de Sostenibilidad y Movilidad, Álvaro Pérez, se ha decidido debatir hoy la extensión de la OTA a dichos barrios a petición de los vecinos ya que sus calles presentan mucho volumen de vehículos aparcados que no son de los residentes y por razones de rapidez en los plazos.



Ha precisado que en un próximo pleno se tratará sobre la reforma de toda la ordenanza y en ese momento se podrá ampliar la OTA a otros distritos. También ha indicado que las enmiendas presentadas por la oposición y que no han sido admitidas hoy por la mayoría conformada por el gobierno municipal se podrán debatir en esa próxima sesión plenaria.

Aprobación del nuevo reglamento



En el pleno también se ha aprobado el reglamento del régimen interior para la explotación y funcionamiento de la estación intermodal de autobuses de Garellano, que se inauguró en noviembre de 2019.



Dicho reglamento, de carácter técnico, establece las características y servicios que se prestarán al usuario por parte de la empresa concesionaria y ha contado con los votos a favor de todos los grupos, menos del PP que se ha abstenido por considerar que se tenía que haber aprobado cuando se inauguró la estación, y no dos años después.