Maristak de Zalla: "El ratio de inserción laboral de la FP es altísimo"

Bilbao - Publicado el 30 may 2025, 16:10

¿Sabías que la FP en Euskadi tiene una tasa de inserción laboral del 90%? Pues así es. Esta modalidad educativa ofrece 65.700 plazas en el País Vasco, distribuidas en 184 centros, con más de 160 titulaciones en ciclos de grado básico, medio y superior, cursos de especialización y certificados profesionales, como hace el centro Maristak de Zalla.

Un centro en el que se imparten modalidades como electricidad y electrónica y eficiencia energética y energía solar térmica. Eduardo Flores es profesor de este último grado.

"Al final yo veo entrar y salir al alumnado todos los años, y nos llena de satisfacción personal ver su evolución. Y me gustaría comentar algo muy diferencial, y es el hecho de que hace unos años, las ingenierías no aceptaban chicos provenientes de la formación profesional, que es algo que ahora mismo ha cambiado mucho. Me alegra muchísimo ver que al final, con esfuerzo, se han conseguido romper esas barreras, que al final yo creo que muchas veces son generadas por prejuicios, y que al final descubren que los alumnos pueden sumar perfectamente al final con el título de trabajo, es lo más importante", destaca.

RATIO DE INSERCIÓN LABORAL "ALTÍSIMO"

Flores apunta que Maristak de Zalla conversa con muchas empresas, "y estamos en contacto con ellas para saber lo que hacen y saber dónde nuestros alumnos pueden ser mejores, dónde pueden encajar. Al final se genera como una especie de alianzas", dice.

"Por las experiencias que hemos tenido, el ratio de inserción laboral es altísimo. Este año se ha añadido la posibilidad de hacer las prácticas también el primer curso, durante tres semanas, lo que es una importante vía de entrada al mercado laboral", apunta.