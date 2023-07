Mario Gas, Nuria Espert y Ana Belén, en el Principal de Vitoria en otoño

El Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz propone un total de 31 representaciones para el próximo otoño, dentro de su cuadragésimo octava edición, con actores y dramaturgos de la talla de Sergio Peris-Mencheta, Mario Gas, Nuria Espert, Ana Belén, y Vicky Luengo.

El clásico 'La Vida es sueño' será el encargado de subir el telón del festival de mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Centro Dramático Nacional pondrá en escena la pieza 'Supernormales' que aborda "la sexualidad en las personas con discapacidad" el 7 y 8 de octubre.

Lass propuestas se desarrollarán del 5 de octubre al 3 de diciembre en los habituales escenarios de la ciudad: Teatro Principal, Félix Petite, Jesús Ibáñez de Matauco y Federico García Lorca. La responsable de la Red Municipal de Teatros, Marta Monfort, ha destacado la presencia de "once compañías internacionales, estrenos absolutos", así como diversas propuestas nacionales y vascas.





"Propuestas rompedoras"

'Cielos', del director Sergio Peris-Mencheta, recalará el 11 de octubre con "un texto que habla del desastre de la humanidad". El festival aporta ·propuestas rompedoras con nuevos lenguajes, grandes producciones y dramaturgos", ha señalado Monfort, quie también ha hecho mención especial al dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón que recalará en Vitoria el 25 de octubre con la pieza 'Ana contra la muerte' "que habla del desamor y del dolor", así como de la presencia de Ana Belén, el 25 de noviembre, con la pieza 'Romeo y Julieta despiertan', "accesible para personas sordas y con baja visión".

Los espectáculos de danza tienen su protagonismo en la programación con la presencia de tres propuestas de carácter internacional. La compañía Martha Graham Dance Company regresará a la ciudad el 21 de octubre, el relevo lo tomará la bailarina Cristiana Morganti con 'Jessica & me' el 27 de octubre, y la compañía norteamericana Pilobolus pondrá en escena la obra 'Big Five Oh!', el 24 de noviembre.





Salir de la zona de confort

El ciclo Jim Aktual "presta atención a propuestas innovadores, más arriesgadas y a nuevos lenguajes" con la pieza 'Love me' de Marina Otero e 'Inactuales', de L'Alakran, en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco. Este ciclo propone "un taller con artistas locales para crear prácticas inspiradoras en los procesos creativos, con el objetivo de mirar fuera y salir de nuestra zona de confort".

El Festival presta atención a los nuevos públicos y ha programado cuatro espectáculos familiares: 'La Machine', el 22 de octubre; 'Chris-Iris, el 5 de noviembre; 'Kutxartean' de Teatro Paraíso, el 12 de noviembre; y 'N' importe quoi', el 19 de noviembre.

También mantiene su apuesta por el 'Proyecto Bebés' y 'Off Lokal'.

La venta de abonos y entradas se iniciará el 21 de septiembre con los precios y descuentos habituales en las taquillas del Teatro Principal, por internet en su página web y en el teléfono 945 161 045.Europa Press