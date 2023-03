Lurraldebus aplicará en 2024 los descuentos de la Mugi en los viajes al aeropuerto de Loiu

Lurraldebus aplicará desde enero de 2024 los descuentos de la tarjeta Mugi en los viajes al aeropuerto de Loiu, según ha anunciado este lunes la diputada de Movilidad de Gipuzkoa, Rafaela Romero, quien ha adelantado que esta medida tendrá un impacto económico de 3,5 millones de euros cuya partida estará incluida en los próximos presupuestos forales. Romero ha subrayado que "dijimos que iríamos al aeropuerto de Loiu con las tarifas Mugi y hemos hecho el trámite para dar ese derecho a los guipuzcoanos y guipuzconas".

La diputada de Movilidad también ha anunciado que a partir del próximo año, Lurraldebus estrenará un nuevo servicio al campus de la UPV en Leioa gracias a un convenio que ambas entidades van a firmar próximamente y que ampliará los derechos a los jóvenes que podrán desplazarse a la universidad con sus tarifas de la Mugi Gaztea gracias a este servicio directo.

Antes, en 2023, llegarán otras novedades como un nuevo servicio de Lurraldebus entre Errentería y Astigarraga, a partir del 11 de abril, a través de Garbera, que permitirá mejorar las frecuencias de estas dos localidades con San Sebastián. Así mismo está previsto la puesta en marcha de la Mugi virtual a través de una aplicación móvil que permitirá a los usuarios pagar con los descuentos Mugi con sus teléfonos móviles y las tarjetas de crédito, que convivirán con la tarjeta física de Mugi. Para la diputada de Movilidad, Rafaela Romero, es un cambio importantísimo porque " ya no viaja la tarjeta sino la persona, la Mugi virtual me identifica, sabe los descuentos a los que tengo derecho y me los aplica automáticamente". Este año también se implementará el pago directo con tarjeta de crédito en Lurraldebus, tal y como obliga la ley.

DESCUENTOS DEL 50% EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

La diputada de Movilidad, Rafaela Romero, también ha reiterado la intención de la Diputación de Gipuzkoa de mantener los descuentos del 50% en el transporte público durante todo 2023, medida que sigue vigente al menos hasta la revisión de junio. Romero ha insistido en que existe una partida de 14 millones de euros reservada para prolongar esta medida hasta finales de año y ha defendido que "las circunstancias económicas sigue siendo similares y esperemos que no se compliquen más todavía con la subida de interés de las hipotecas".