Los alcaldes de Irun y Hendaia califican de "intolerable" el nuevo cierre del puente Avenida

Muy enfadados se han mostrado hoy los alcaldes de Irun, Jose Antonio Santano y el de Hendaya, Kotte Ezenarro, con el nuevo cierre del puente Avenida, que une ambas localidades y que sólo ha estado 24 horas abierto por el paso del Tour de Trancia por orden de la Prefactura de Pirineos Atlánticos. Ambos alcaldes se quejan de las formas y califican de "intolerable y de una vergüenza" este cierre y que según ha lamentado el alcalde de Irun, Jose Antonio Santano," está afectando no sólo a la movilidad sino a la relación entre ambos municipios".

Ambos regidores han expresado que no entienden la decisión del Gobierno galo respecto a este paso peatonal fronterizo. "Lo que está pasando en esta 'muga' sobre el Bidasoa es una anomalía sin sentido en la Europa del siglo XXI y no encontramos justificación alguna a que se siga impidiendo el paso de personas, máxime cuando a lo largo de 500 kilómetros de frontera no vemos caso igual", han remarcado.

Tras recordar que son varias las solicitudes que ambas ciudades han venido realizando desde comienzos del 2021, fecha en la que se cerró el puente Avenida, han afirmado que "el hecho de que ayer se abriera después de más de dos años y hoy nos encontremos con este cierre inmediato sin margen de reacción es intolerable".

Además, los dos alcaldes no descartan nuevas reivindicaciones "a nivel social y político" con el objetivo de "tratar de revertir una decisión vergonzosa que ofende a los vecinos de Irun y de Hendaia". Para denunciar esta situación, se ha convocado una concentración este viernes a las 18.00 horas en el puente Avenida

















