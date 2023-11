El PP llena las capitales vascas en contra de la amnistía

El PP del País Vasco ha pedido a la sociedad una respuesta "serena y firme" ante el "ataque contra la democracia española" que supone la Ley de amnistía acordada por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, al tiempo que ha demandado tamién "la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología", con el fin de que "la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte".

En Bilbao ha sido la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González la encargada de leer un manifiesto en el que se acusa a Sánchez de ponerse "al frente del movimiento independentista"

En las tres capitales





En el texto se ha apelado a "la respuesta serena y firme" de la sociedad ante lo que consideran un "ataque contra la democracia española" y se ha demandado "la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología", con el fin de que "la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte".



"Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad y no a la amnistía", ha proseguido el manifiesto, para solicitar una "reacción firme y serena" del pueblo español al "ataque que sufre la Carta Magna, la división de poderes y la democracia".



"Salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España", ha continuado el texto, que recalca la importancia de estar juntos "pese a que quieren dividirnos".



El PP ha asegurado que España es "una nación con siglos de historia que nunca se ha callado", subrayando que protestaron cuando "el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución en 2017" y que lo volverán a hacer ahora que "lo vuelve a intentar" liderado por "aquel que debería ser el primero en impedirlo", en referencia al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Incidentes ante la sede del PSE de Bilbao





Al término de la concentración en BIlbao varias decenas de personas se han acercado a la sede del PSE de Bilbao en una convocatoria llevada a cabo por VOX a través de las redes sociales.

Cerca de un centenar de personas se han plantado frente a la puerta de los socialistas y han lanzado proclamas contra Pedro Sánchez, y la Ertzaintza ha identificado a tres personas y ha detenido a otra después de que algunos de sus miembros ocuparan la carretera.





