El lehendakari interviene en la bronca entre PP y EH Bildu: "Es absolutamente irresponsable"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado de "absolutamente irresponsable" el duro cruce de declaraciones que tuvo lugar este jueves entre el PP y EH Bildu en el Parlamento vasco. Pradales ha exigido a ambas formaciones no alimentar la crispación, y ha pedido preservar lo que, según él, hace diferente a la política vasca.

La controversia se originó el pasado jueves durante el debate para la elección de Mikel Mancisidor como nuevo Ararteko, el defensor del pueblo vasco. El parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, reprochó a PNV y PSE su pacto con el PP para el nombramiento de un candidato que no domina el euskera y que no es "neutral" políticamente y se refirió a los populares como “los portadores de tiempos oscuros”.

PP Javier de Andrés, presidente del PP vasco

En su respuesta, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, defendió la idoneidad de Mancisidor y acusó a la coalición abertzale de ser una “anomalía política” por no condenar el terrorismo de ETA ni los últimos ataques a sedes de partidos y de medios de comunicación. Fue entonces cuando pronunció las palabras que encendieron la polémica, al augurar que EH Bildu será “exterminada de Euskadi como fuerza política”.

otegi, "atónito"

La reacción de la formación soberanista no se hizo esperar. Su portavoz en la Cámara, Pello Otxandiano, compareció de urgencia para anunciar que están estudiando medidas políticas y legales contra De Andrés. Otxandiano subrayó el peso histórico y político del término exterminio, y afirmó que no es comparable con nada que haya ocurrido en este país en los últimos días, semanas e incluso años.

EFE El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi

Al ser preguntado por los recientes ataques de Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale, a la sede del diario El Correo o a la del PP en Bilbao, Otxandiano los rechazó, tras afirmar que su formación tiene muy claro que la política se hace por medios democráticos, si bien se sigue desmarcando de las declaraciones de condena que se impulsan en las instituciones.

Este viernes, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se mostró "atónito" en redes sociales por el silencio de PNV y PSE ante las palabras de De Andrés. Y advirtió que no se trata de un problema entre EH Bildu y el PP, sino que "es el bloque reaccionario el que tiene un problema con el pueblo vasco".