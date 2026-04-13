El kickboxing se viste de gala en Vitoria y recibe el premio COPE al Deporte

COPE Vitoria celebra este jueves la XXXVI edición de sus Premios Alavesas y Alaveses del Año en el museo Artium. En la categoría deportiva, el galardón ha recaído en dos referentes del kickboxing alavés: Álex 'Spartan' Rodríguez y Sergio 'Dinamita' Sánchez. Un reconocimiento a dos trayectorias forjadas con esfuerzo, constancia y un compromiso con un deporte que combina fuerza, técnica y estrategia.

Álex Rodríguez: la resiliencia como motor

Para Álex ‘Spartan’ Rodríguez, el kickboxing fue una “vía de escape” tras el fallecimiento de su padre. “Sinceramente, no pensaba que iba a llegar a nada más, simplemente lo practicaba para poder desahogar todo lo que yo sentía”, confiesa. Sin embargo, su carácter disciplinado le llevó a entrenar cada vez más, y fue tras la pandemia cuando empezó “realmente a disfrutar este deporte, a hacerlo sin presiones, sin tener que demostrar a nadie, simplemente a mí”.

Cinturones de campeón

Rodríguez tiene claro que en esta disciplina, la parte más exigente es la mental, "sin lugar a dudas". Afirma que para seguir adelante son clave “los diálogos internos que te tienes que hacer”, sobre todo por la falta de ayudas. “Tienes que compaginar tu trabajo, los entrenamientos, tienes que sacrificar mucho”, explica, aludiendo a una juventud sin apenas vacaciones o vida social para dedicarse por completo a su pasión.

Su apodo, ‘The Spartan’, viene de su admiración por la disciplina y el esfuerzo de la historia espartana. Unos valores que, asegura, son la base de este deporte. “Hay que quitar esa idea antigua de que los deportes de contacto son violentos, porque para nada”, defiende. “Creas muchos valores, sobre todo, el trato, el respeto, yo creo que eso son parte fundamental de las artes marciales”.

Sergio Sánchez: la dinamita del ring

El otro galardonado es Sergio ‘Dinamita’ Sánchez, cuyo apodo se lo puso un speaker por su “forma explosiva de pelear”. Su palmarés impresiona: cinco títulos mundiales en las federaciones más importantes, dos títulos europeos, uno ibérico y uno de España, con un récord de 117 peleas y 94 victorias.

Sergio "Dinamita"

Sánchez compite en la modalidad K-1, que explica como “una combinación de puño, pierna y rodilla”, a diferencia de otras como el Muay Thai, donde se permiten los codos. Al igual que su compañero, reivindica los principios del kickboxing. “Es un deporte noble en el que no tenemos nada el uno contra el otro, solo somos competidores que estamos haciendo un deporte que nos gusta”.

Somos competidores que estamos haciendo un deporte que nos gusta y cuando termina la pelea se acaba todo" Sergio "Dinamita" Sánchez

Gracias a esta filosofía, percibe que “se vaya quitando un poco ese miedo que había antiguamente a practicarlo”. Cada vez hay más gimnasios, como el K2 en el que entrena y da clases, y más practicantes de todas las edades y sexos, lo que evidencia un “bastante crecimiento” de la disciplina en Álava.

Palmarés explosivo

Un futuro prometedor y un deporte en alza

Ambos luchadores miran ya hacia el futuro. Álex Rodríguez trabaja en el lanzamiento de su propia academia online de preparación física y espera poder competir más habitualmente, con posibles citas en China o Alemania. Sergio Sánchez, por su parte, agradece el apoyo institucional que está recibiendo de entidades como la Fundación Vital o la Diputación Foral de Álava, aunque considera que al kickboxing “todavía le falta más reconocimiento aquí”.