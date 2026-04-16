Aprobada la restauración del Puente de La Isleta en La Manga

La Junta de Gobierno Local de Cartagena ha aprobado el proyecto para el acondicionamiento del Puente de La Isleta, en La Manga del Mar Menor. Este acuerdo representa un paso definitivo para la rehabilitación de la infraestructura, que se encuentra en estado de deterioro y es el único acceso rodado al Club Náutico de La Isleta, según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Una actuación de 400.000 euros

Las obras, con un presupuesto de 400.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, implicarán la demolición del tablero actual y la construcción de una nueva estructura de hormigón. El nuevo paso tendrá una longitud de 11,60 metros y una anchura de 7,50 metros, mejorando la seguridad de vehículos y peatones.

Suministro de agua para Río Seco

Por otro lado, también se ha autorizado un proyecto de abastecimiento de agua en Río Seco en la zona oeste que cuenta con un presupuesto de más de 89.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Contempla la instalación de 425 metros de tubería y será ejecutado por la empresa concesionaria VEOLIA con cargo al Fondo de Obras de Agua y Alcantarillado.