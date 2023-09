El juzgado nº2 de Azpeitia acuerda el sobreseimiento de una de las querellas del caso Bidegi

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia ha archivado provisionalmente una de las dos querellas por el denominado caso Bidegi que la Diputación de Gipuzkoa presentó en 2014, cuando estaba gobernada por EH Bildu, por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1. El denominado 'caso Bidegi' investigaba si en la construcción de la AP-1 se pagó con dinero público unos trabajos que supuestamente nunca se llegaron a realizar y que afectaba de lleno al gobierno foral que había presidido anteriormente Markel Olano entre 2007 y 2011.



El auto del Juzgado de Azpeitia, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa en un plazo de tres días, señala ahora que "de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa".



"A pesar de la extensa actividad probatoria no ha podido determinarse, ni siquiera indiciariamente, si efectivamente fue o no, defraudada una cierta cantidad presupuestaria con ocasión de la realización de las obras ejecutadas en la autopista AP-1 Vitoria/Gasteiz-Eibar tramo Arlaban-Eskoriaza norte", concluye el escrito judicial.

VALORACIÓN DE LA DIPUTADA GENERAL, EIDER MENDOZA

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha considerado que el sobreseimiento de la querella supone un refrendo "al buen nombre y a la integridad" de la Diputación Foral y de Bidegi, en concreto del director técnico de la obra, el representante de la UTE que realizaba las obras y el director técnico de Bidegi, que fueron "injustamente trataoas y señalados" y que, por el contrario, supone "el descrédito" de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas valiéndose de "datos erróneos" y de "omisiones con el objeto de dañar a su adversario político".

Mendoza ha subrayadio qu en política "no todo vale y, mucho menos, actuar directamente en contra de la honorabilidad de las personas y de la credibilidad de las instituciones, basándose en datos erróneos e interpretaciones infundadas, y sin contar con otro objetivo que atacar al contrario político".

Finalmente, ante las críticas de EH Bildu que consideran que el sobreseimiento de esta causa supone "hurtar a la ciudadanía su derecho a conocer la verdad y a un proceso con todas las garantías", Eider Mendoza ha pedido a la coalición soberanista que abandone definitivamente esta manera de hacer política "por el bien de la política, de las instituciones y de la ciudadanía".