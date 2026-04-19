Julen Linazasoro, experto digital, alerta sobre Roblox: "No es un videojuego"

Muchos padres lo identifican como un simple videojuego, pero la realidad de Roblox es mucho más compleja. Detrás hay una plataforma con millones de experiencias y simuladores que entrañan graves riesgos. El experto en educación digital, Julen Linazasoro, analiza este universo digital y alerta de que "Roblox no es un videojuego, es una plataforma en la que hay un montón de pequeños videojuegos y simuladores de experiencias".

Un universo de 80 millones de menores

Roblox tiene 144 millones de usuarios activos diarios y, de ellos, el 56% tiene menos de 16 años, lo que se traduce en 80 millones de menores navegando en un entorno de difícil supervisión. Linazasoro detalla que "el 20% tiene menos de 9 años". Aunque su estética de "dibujitos muy sencillitos parece que es infantil, el problema es que como hay tantas simuladores y tantos videojuegos, la moderación es muy difícil".

abundan los pederastas

Según el experto, el principal problema es que estas empresas "dan prioridad a los beneficios antes que la seguridad de los usuarios". Esto convierte a Roblox en un campo donde "abundan los pederastas". De hecho, Linazasoro afirma que es "la plataforma número 1 en la que los pederastas buscan menores para contactar con ellos". Se trata de "un entorno en el que hay un montón de depredadores sexuales que van buscando específicamente menores" para incitarles a ver porno o que envíen fotografías.

grupos de odio y contenido sexualizado

La capacidad de control se complica porque los propios usuarios pueden crear contenido. "Hay 3 millones de personas -usuarios- que se encargan de crear videojuegos", explica Linazasoro. Esto ha provocado que haya "muchos juegos que son muy sexualizados", como 'public pathroom', donde los avatares pueden mantener relaciones sexuales. Esta tendencia ha llegado a las páginas porno, donde se han popularizado los vídeos de los muñecos de Roblox.

Recurso de Roblox

A los depredadores sexuales se suman otros peligros. Una investigación del año pasado descubrió que "en plataformas abiertas como Roblox o Fortnite, hay grupos de extrema derecha y neonazis que están intentando difundir su odio y captar menores". Además, la plataforma está implementando la inteligencia artificial en sus muñecos, por lo que "ya no está muy claro si estás hablando con una persona o con un bot de inteligencia artificial", con los riesgos que ello conlleva.

Cuanto más tarde se empieza a utilizar, mejor" Julen Linazasoro

Recomendaciones para las familias

Ante esta situación, Linazasoro recomienda a los padres que, antes de permitir el uso de un videojuego, "se preocupen de saber lo que es y que busquen los riesgos que tiene". La principal guía es que "cuanto más tarde se empieza a utilizar, mejor". Si finalmente se permite, es crucial conocer y aplicar los controles parentales que ofrecen todas las plataformas, los cuales permiten limitar la comunicación, el acceso a ciertas experiencias o las compras, e incluso crear un PIN para que los menores no alteren la configuración.

Para cualquier duda, el experto recuerda la existencia del teléfono 017, el servicio público de ciberseguridad de España que asesora a las familias. Más allá de prohibir, Linazasoro aboga por "ocuparse" y propone crear redes de apoyo entre los padres de una misma clase para fijar pautas comunes. "Si estamos en las clases pequeños grupos de familias en contacto, podemos entre todos hacer que el mundo digital sea más seguro para los menores".