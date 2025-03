Herencias sin deudas, la gran ventaja del Derecho Civil Vasco

¿Sabías que una herencia puede unir o dividir a una familia para siempre? Todos hemos oído historias de disputas por un legado mal gestionado. Pero, ¿y si te dijéramos que evitarlo está al alcance de tu mano? Cada semana, el abogado experto en derecho sucesorio Sergio Ruiz, director de R.A.S.L. Abogados y Asesores, comparte en COPE Euskadi claves prácticas para que tu herencia no se convierta en un quebradero de cabeza.

¿Aceptar o no aceptar? Tú decides

En España, heredar no es una obligación. “Nadie está obligado a aceptar una herencia”, asegura Sergio Ruiz. Pero, ¿qué opciones tienes si te planteas rechazarla? El experto explica que hay tres caminos:

Aceptación pura: Recibes los bienes, pero también las deudas. Una decisión arriesgada si no conoces el estado financiero del fallecido.

Aceptación a beneficio de inventario: Solo respondes de las deudas con los bienes heredados, protegiendo tu patrimonio personal. “En el derecho civil vasco, esto es una ventaja automática”, destaca Ruiz.

Renuncia total: Dices adiós a todo, bienes y deudas incluidas. Eso sí, “una vez que renuncias, no hay marcha atrás”, advierte el abogado.

Sergio Ruiz, de RASL Abogados

La protección única del País Vasco

El Derecho Civil Vasco marca la diferencia. “Nunca nos haríamos cargo de las deudas porque se entiende como una aceptación a beneficio de inventario”, explica Sergio Ruiz. Esto significa que los herederos están blindados: las deudas del fallecido no superarán el valor de lo heredado. Una tranquilidad que no todos conocen y que evita sorpresas desagradables.

¿Por qué cada vez más personas dicen “no” a una herencia?

Renunciar a una herencia era algo poco común hace años, pero hoy es algo habitual. ¿Las razones? “Deudas, impuestos y, en muchos casos, desconocimiento”, apunta Ruiz. Las cargas económicas suelen ser el principal motivo, aunque a veces también influye no saber cómo gestionar el proceso. “Por eso es tan importante asesorarse con profesionales expertos”, subraya.

Un dato útil: si necesitas pagar impuestos o deudas antes de recibir los bienes, puedes solicitar a la entidad bancaria que libere fondos de la herencia. “Es una ventaja enorme que mucha gente no conoce”, revela el experto.

¿Y si alguien renuncia? ¿Qué pasa con su parte?

Si un heredero decide no aceptar, su parte no se pierde. “Depende de si hay testamento o no”, explica Ruiz. Con testamento, se sigue lo que el fallecido indicó; sin él, entra en juego la sucesión intestada, donde la ley decide quién hereda. “Es fundamental entender este paso para evitar sorpresas”, añade.

RASL Abogados

¿Cómo renunciar sin meter la pata?

Renunciar a una herencia es un proceso "irrevocable”, recalca Ruiz. Por eso, antes de dar el paso, es clave analizar las consecuencias, especialmente cómo afecta al resto de los herederos.

Resolver dudas reales: el caso de Bilbao

Los oyentes también plantean sus casos. Por ejemplo: “Mi hermana y yo heredamos una casa en Bilbao. Ella quiere vender, pero yo no. ¿Qué hago?”. Según Ruiz, “nadie puede obligarte a permanecer en copropiedad”. Si un heredero insiste en vender, la otra parte no tiene más remedio que ceder, aunque siempre hay opciones. “Un abogado puede negociar o, en el peor caso, evitar que el asunto acabe en una subasta judicial no deseada”, aconseja.

Resolver dudas reales: el caso de Bilbao

¿Cómo evitar que tu herencia sea un problema para tus seres queridos? Esa es la gran pregunta que Sergio Ruiz promete resolver en el próximo programa. “Hablaremos de estrategias para planificar tu patrimonio y ahorrar disgustos y dinero”, adelanta.

¿Tienes dudas? Escribe a programas.vitoria@cope.es o llama al 944 239 468 para contactar con R.A.S.L. Abogados y Asesores.