Los secretos del testamento: ¿Se puede impugnar? y cómo evitar conflictos familiares

Las herencias y los testamentos son a menudo el origen de conflictos familiares que rompen relaciones entre hermanos o seres queridos. Sin embargo, existen herramientas legales para evitar estas situaciones, como el pacto sucesorio, una figura que gana adeptos frente a los problemas que pueden surgir con los testamentos. Así lo explica Sergio Ruiz, director de RASL Abogados y Asesores y especialista en derecho sucesorio, en el último programa de COPE Euskadi.

¿Se puede impugnar un testamento?

La pregunta recurrente en las consultas legales es clara: ¿es posible anular un testamento? “Sí, se puede impugnar, pero solo en casos concretos. No basta con que a un heredero no le guste el reparto, debe haber una causa legal que lo justifique”, asegura Sergio Ruiz. Entre las razones más habituales están la falta de capacidad del testador —por ejemplo, debido a demencia o Alzheimer—, la coacción o engaño, errores formales en el documento, el incumplimiento de la legítima o la existencia de un testamento posterior que anule el anterior.

Sin embargo, impugnar no es tan sencillo. “Si no tenemos una prueba de que la capacidad votiva estaba afectada de tal forma que lo que contiene el testamento no se corresponde con una decisión coherente, es muy difícil la impugnación”, explica Ruiz. Por eso, recomienda a quienes sospechen irregularidades seguir tres pasos: consultar a un abogado especializado, reunir pruebas (como informes médicos o testigos) y presentar la impugnación ante los tribunales.

El pacto sucesorio: una solución para prevenir disputas

Frente a las sorpresas y tensiones que generan los testamentos, Ruiz aboga por el pacto sucesorio como la mejor alternativa. “Permite sentar a todos los miembros de la familia en una mesa y explicar las circunstancias que llevan a transmitir un patrimonio en vida. Si alguien tiene algo que decir, ese es el momento de plantearlo para evitar problemas futuros”, destaca.

ojo con las donaciones

Otra fórmula que ha crecido un 15% en el último año es la de la donación, aunque Sergio Ruiz alerta que en caso de los inmuebles, puede haber "muchos problemas fiscales" . Por eso aconseja evitarlos recurriendo al pacto sucesorio.

“En el caso de padres a hijos, el pacto sucesorio se liquida por el impuesto de sucesiones con una exención de hasta 400.000 euros, algo que no ocurre con las donaciones de inmuebles, que pueden generar problemas fiscales al ser consideradas como ventas por Hacienda”, subraya Ruiz.

Resolviendo dudas de los oyentes

El programa también ha dado respuesta a preguntas enviadas al correo programas.vitoria@cope.es . Una oyente consulta si podía impugnar el testamento de su padre, que favorecía a uno de sus hermanos. “El hecho de dejar más bienes a uno de los hijos no supone un motivo de impugnación. En Euskadi, gracias al derecho civil vasco, los padres pueden decidir libremente qué bienes asignar a cada hijo, e incluso excluir a alguno de la herencia”, aclara Ruiz.

Otra duda habitual es si el pacto sucesorio es válido en toda España. “No es aplicable a todo el territorio nacional, solo a ciertas comunidades autónomas, cada una con sus particularidades”, responde el experto, enfatizando la importancia de consultar con un abogado para adaptarse a la normativa fiscal local. Este instrumento solo es aplicable en comunidades como Euskadi, Galicia, Navarra, Cataluña, Baleares y Aragón, aunque cada una con particularidades propias.

Planificar en vida para evitar conflictos

La conclusión es clara para este experto: actuar en vida es clave para proteger el patrimonio y la unidad familiar. “Tenemos que olvidarnos de la conflictividad que genera el mundo de las herencias. El derecho tiene herramientas suficientes, como el pacto sucesorio, para dejar las cosas arregladas y ayudar a los nuestros. ¿Por qué no aprovecharlas?”, reflexiona Ruiz.

