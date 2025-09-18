Cómo heredar sin peleas: la guía práctica con RASL Abogados en COPE Euskadi
Herencias, testamentos y sucesiones pueden ser fuente de tensiones familiares… o todo lo contrario. En COPE Euskadi, el despacho bilbaíno RASL Abogados ofrece cada semana las claves legales para prevenir conflictos y mantener la armonía en la familia
“Queremos erradicar el conflicto en el mundo de las herencias”, afirma Sergio Ruiz, director de RASL Abogados. El experto participa cada lunes en una sección en COPE Euskadi que resuelve dudas reales de los oyentes y pone sobre la mesa soluciones jurídicas claras y efectivas.
Casos prácticos, soluciones reales
Las consultas parten de situaciones cotidianas. En concreto, esta semana han versado sobre un hermano que ocupa la vivienda heredada sin pagar nada, un legado discutido por los primos o la validez de un testamento antiguo. “Lo más importante es que el oyente entienda que hay mecanismos legales para solucionar estas situaciones y, sobre todo, para prevenirlas”, recalca Ruiz.
“El testamento sigue siendo útil, pero se queda corto. El pacto sucesorio da claridad, protege al que transmite y, además, fortalece los lazos familiares”
El valor del derecho civil vasco
El letrado insiste en que la normativa propia abre nuevas posibilidades, como los pactos sucesorios, que permiten ordenar la herencia en vida. “El testamento sigue siendo útil, pero se queda corto. El pacto sucesorio da claridad, protege al que transmite y, además, fortalece los lazos familiares”, explica.
Una cita semanal con utilidad práctica
La sección de COPE Euskadi y RASL Abogados busca que los oyentes se reconozcan en los casos planteados y encuentren respuestas a sus dudas. “Siempre aconsejo evitar el litigio: hablar, negociar y entender que todos los herederos tienen los mismos derechos es la mejor vía para mantener la paz familiar”, concluye Ruiz.