Cartagena refuerza su seguridad con una importante inversión en cuarteles de barrio

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, ha destacado que la inversión del Ayuntamiento en nuevas dependencias policiales durante la presente legislatura supera los 2 millones de euros. Este despliegue por el municipio se enmarca en una estrategia que también contempla el refuerzo de la videovigilancia.

Expansión en los barrios y la zona oeste

El plan de expansión ya ha comenzado con la apertura en 2025 del cuartel de Cuesta Blanca, que eleva a nueve el número de instalaciones policiales en la ciudad y refuerza la presencia en la zona oeste. El siguiente paso es el nuevo cuartel de Los Dolores, actualmente en construcción, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y cuya entrada en servicio se prevé para el verano de 2026.

A estas dependencias se sumará el cuartel de La Aljorra, que se ubicará en el antiguo colegio de la diputación. Esta instalación no solo dará servicio a su entorno, sino que también actuará como base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC). El proyecto, con un coste total de 1.250.000 euros, se financiará con una subvención autonómica de 430.000 euros y aportaciones municipales plurianuales.

Tecnología para reforzar la prevención

En materia de prevención, Llorca ha destacado el crecimiento de la red de videovigilancia, que alcanzó las 300 cámaras en 2025 y se acercará a las 400 en 2026. La gestión de esta red se apoyará en un nuevo contrato específico de mantenimiento por 210.000 euros. Según el concejal, “las cámaras no sustituyen al policía de barrio, pero son más ojos en las calles para recibir información y tomar decisiones en materia de seguridad y de tráfico”.

Las cámaras no sustituyen al policía de barrio, pero son más ojos en las calles para recibir información y tomar decisiones en materia de seguridad y de tráfico" José Ramón Llorca Concejal Seguridad Ciudadana

Más agentes y mejores medios

El plan de modernización incluye también el refuerzo de medios materiales y humanos. La flota suma ya 122 vehículos operativos, un 20 % más que hace dos años, y se han reforzado unidades especiales como la de drones, la canina o la acuática. En cuanto a personal, el concejal ha cifrado en 311 los agentes en activo y ha anunciado nuevas convocatorias para mantener la plantilla “al cien por cien” y consolidar los cuadros de mando.

Finalmente, Llorca ha avanzado que se mejorarán otros servicios, como el de Salvamento en Playas, cuyo contrato se incrementará en 300.000 euros anuales hasta alcanzar los 1,5 millones de euros para garantizar la seguridad en el litoral.