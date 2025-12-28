Unicaja aún no está preparado para ganar al Real Madrid (91-82)

Unicaja no pudo lograr la octava victoria de la temporada. El equipo malagueño cayó derrotado 91 a 82 frente al Real Madrid, al que llegó a ir dominando por 14 puntos en el tercer cuarto.

Sara Gordon Rubit intenta taponar a Campazzo

Unicaja completó los mejores 25 minutos de la temporada, maniató al Real Madrid, le impidió correr y estuvo acertado desde el triple. Todos los jugadores del equipo eran capaces de anotar, pero especialmente bien estuvieron Balcerowski, Perry, Tillie y Sulejmanovic. La diferencia de los malagueño se iba hasta los 12 puntos (36-48) que el equipo local dejó en 8 al descanso.

cambio de inercia

La salida del tercer cuarto debía ser clave y Unicaja entró muy bien. Duarte se echó el equipo a la espalda y comandaba las operaciones de Unicaja, o bien anotando cerca del aro o sacando faltas y yendo al tiro libre, lo que hizo que los de Ibon Navarro se marcharan por 14 de diferencia (46-60). Las rotaciones empezaron en Unicaja y con Duarte y Alberto Díaz en el banquillo, el Real Madrid de la mano de Garuba y Maledon empezaron a remontar. Un parcial de 19 a 4 le dio la vuelta al partido, ante un Unicaja que ya fue incapaz de hacer frente al equipo blanco.

Segunda derrota seguida de Unicaja, que se queda séptimo en la clasificación con 7 victorias antes de recibir este martes al Joventut, rival que le precede en la clasificación

91 - Real Madrid (27+19+25+20): Campazzo (11), Llull (6), Procida (4), Hezonja (19), Tavares (7), -cinco inicial-, Maledon (15), Abalde (5), Deck (4), Garuba (13), Len (-), Feliz (7).

82 - Unicaja Málaga (30+24+12+16): Perry (11), Duarte (16), Barreiro (2), Webb III (-), Balcerowski (17) -quinteto inicial- Díaz (4), Tillie (12), Sulejmanovic (7), Kalinoski (-), Audige (6), Rubit (3), Tyson Pérez (4).

Árbitros: Jordi Aliaga, Francisco Araña y Esperanza Mendoza. Eliminaron por cinco faltas a Tavares (m.38).

Incidencias: partido de la jornada 12 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Movistar Arena ante 9.783 espectadores.