El Gobierno Vasco es optimista sobre alcanzar un diagnóstico compartido sobre la sanidad vasca

El consejero de Salud, Alberto Martínez, se ha mostrado optimista de cara a conseguir en la reunión de la Mesa por el Pacto por la Salud del próximo miércoles un consenso sobre el diagnóstico de la situación y retos que debe afrontar el sistema de salud.

El consejero ha señalado que ve una "base ancha y sólida" para un acuerdo con base en las aportaciones que han realizado todos los participantes en la Mesa, que ha agradecido.

Más de mil páginas de aportaciones

"Ha habido bastante más de mil páginas de aportaciones, muy ricas y diversas, de todos con una voluntad de trabajo extraordinaria", ha comentado antes de apuntar que el coordinador de la Mesa, Javier Meana, presentará el miércoles un documento de síntesis entre el texto original y las propuestas de los distintos agentes.

Trabajo en cuatro fases

Martínez ha explicado que el trabajo para lograr el Pacto por la Salud se divide en cuatro fases: diagnóstico, principios, estrategias y gobernanza.

Después de cada fase, el participante que no comparta el documento no estará en las siguientes fases, aunque si el desacuerdo es puntual podrá emitir un voto particular sobre ese punto y seguir en el foro.

Alberto Martínez, consejero de salud vasco

Tras cada fase, el consejero comparecerá en la comisión de Salud del Parlamento para exponer el acuerdo conseguido.

Primeras fases "sencillas"

Sus previsiones es que sea fácil alcanzar acuerdos en las dos primeras fases y que cada una de ellas se pueda aprobar en un mes, el intervalo entre reuniones de la Mesa, y que las dificultades para el consenso se darán al afrontar la estrategia, donde hay "visiones muy distintas".

En el diagnóstico, el consejero no aprecia "grandes diferencias" entre los participantes aunque sí "sensibilidades distintas" y la mayoría de las aportaciones realizadas estaban más vinculadas a la estrategia que al diagnóstico. "Se percibe la necesidad de pasar a las otras fases", ha añadido.

seis estrategias

Para facilitar las negociaciones y el acuerdo esa fase sobre estrategia se dividirá en seis apartados: Sociedad y demanda ciudadana (cronicidad, salud mental, prevención...); Calidad y seguridad (paliativos, farmacia...); Profesionales (perfiles necesarios, carrera profesional, recursos humanos...); Información; Recursos Materiales; y el sector sanitario en el ámbito económico y tecnológico.

Martínez ha informado de que hasta ahora las dos grandes preocupaciones mostradas por los participantes en la Mesa han sido las políticas de personal y la asistencial.

nuevas incorporaciones a la mesa de diálogo

A la reunión, que ya no presidirá el lehendakari, Imanol Pradales, se incorporarán el sindicato de auxiliares de enfermería, ESK, el colegio de ópticos y una asociación de familiares de pacientes de salud mental, mientras que el clúster de empresas sanitarias estará fuera hasta la tercera fase, de estrategia.

Irekia Alberto Martínez, consejero de salud e Imanol Pradales, lehendakari

el presupuesto más grande de la historia

El consejero ha destacado que el próximo año el departamento de Salud por primera vez superará los 5.000 millones de presupuesto y que Euskadi es la comunidad que menos contratación hace con la sanidad privada, menos del 5 % de su presupuesto.

En su opinión, el sistema vasco de salud está en mejores condiciones que la mayoría para abordar los retos sanitarios.