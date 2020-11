El Gobierno Vasco apuesta por unas Navidades "restrictivas".

El Gobierno Vasco apuesta por unas Navidades con medidas restrictivas y sin relajación avanza que "no hay ningún motivo" para modificar la limitación de las reuniones a seis personas establecida por el Ejecutivo de PNV-PSE para hacer frente a la covid-19. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria ha señalado que “las Navidades no dan tregua ni inmunizan” y subraya que tensión sanitaria va a seguir durante meses. Ha subrayado que el Gobierno Vasco lleva meses insistiendo en que hay que evitar las reuniones y celebraciones de más de seis personas no convivientes y que no existe ninguna razón "para cambiar esa indicación".

Zupiria ha alertado del riesgo que suponen las celebraciones familiares de no convivientes en estas fechas, en las que pasamos muchas horas juntos y con contínuas muestras de afecto y ha reiterado que el objetivo es reducir al máximo el número de contagios que se puede producir en un grupo. "Cualquiera de nosotros, mayores, menores, críos, podemos estar enfermos, estar infectados y podemos contagiar”, ha dicho el portavoz del Gobierno Vasco. Por ello ha remarcado que "tan importante como establecer el numero de personas que se pueden juntar en torno a una mesa en Navidad, es entender la razón por la que esto no es posible". Y la razón principal, según ha explicado Zupiria es que "esas reuniones familiares en estas fechas nos invitan a pasar muchas horas juntos, a hacerlo sin mascarilla, con muestras de afecto en todo momento y, si estas circunstancias se producen entre personas que no convivimos habitualmente, estamos alentando situaciones de riesgo", ha enfatizado

URKULLU

Por su parte el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado este jueves que espera que la próxima semana haya acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad sobre las medidas a adoptar en Navidades. Urkullu asegura que continúan "trabajando y realizando un análisis muy profundo" sobre cuáles deberían ser las medidas y espera que en 7 días se produzco un consenso en torno a éstas.