Gipuzkoako Senideak critica duramente la gestión de la crisis de la Diputación de Gipuzkoa en las residencias.

La Asociación de Familiares de Usuarios de Residencias, Gipuzkoako Senideak, ha criticado duramente la gestión de la crisis sanitaria que está realizando la Diputación de Gipuzkoa en los centros de mayores después de que este jueves el Diputado General, Markel Olano, asegurase que la institución foral dedica "toda su capacidad" a las residencias. Olano reconoció "la entrega y el compromiso absoluto" de todo el personal de los servicios sociales y reiteró que el Plan de Choque adoptado con 50 medidas extraordinarias pretende hacer frente a una situación "sin precedentes" y detalló que se han repartido ya 100.000 mascarillas y 30.000 EPIS en los geriátricos.

Sin embargo desde Gipuzkoako Senideak denuncian que tras cinco semanas de crisis sanitaria las residencias del territorio no cuentan con los EPIS suficientes ni se han hecho TEST a todos los usuarios y trabajadoras. Silvia, familiar de la asociación, afea las palabras del Diputado General, "es mentira que la Diputación hace todo lo que está en su mano, ni siquiera en las residencias que están infectadas donde las trabajadoras están abandonadas a su suerte" y por esta razón no pide sino que "exige" materiales y test para todas las residencias porque, según denuncia, "ya hemos tenido suficientes bajas entre nuestros familiares". Otra familiar critica que "la Diputación nos está haciendo tragar con ruedas de molino" porque después de un mes no se han generalizado los test en los centros de mayores. Finalmente, Gema, que también pertenece a la asociación se pregunta "si tienen que producirse muertes para realizar los test que después de cinco semanas sólo se hacen en las residencias que están contaminadas" y pide "dignidad" para los mayores y las trabajadoras de las residencias.