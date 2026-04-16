GASTROCOPE CASTELLÓN | 16 ABR 2026
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la Ruta de la Tapa de Vila-real.
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Castellón - Publicado el
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